Wahl-o-Rad zeigt Positionen der Parteien zum Radverkehr auf

Frankfurter Rundschau

FR-Belegschaft mit Offenem Brief an Ippen: „Enorme Ungerechtigkeit“ bei der Bezahlung

Mitarbeitende der FR haben in einem Offenen Brief Missstände in ihrer Zeitung angeprangert. Sie fordern ein Tarif-Gehalt und sorgen sich um die Zukunft der Frankfurter Rundschau. Nun hat sich auch Geschäftsführer Rempel geäußert.

Text: ktho / Foto: picture alliance / dpa | Boris Roessler