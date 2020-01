Polizei sucht in Müllbergen nach Leiche von Iryna U.

In dem Fall der seit Oktober vermissten Iryna U. gibt es neue Hinweise. Die Polizei geht davon aus, dass die 43-Jährige von ihrem Ehemann umgebracht wurde und sucht nun auf einer Mülldeponie nach Überresten ihrer Leiche.

Seit Mittwoch, den 23. Oktober, wird die 43-jährige Iryna U. aus Frankfurt vermisst. Wenige Tage später wurde der 37-jährige Ehemann der vermissten Frau festgenommen, der seitdem in Untersuchungshaft sitzt. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass die Vermisste Opfer eines Verbrechens wurde und nicht mehr lebt. Sie ermittelt daher wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes.



Nach neusten Erkenntnissen der Polizei gebe es Hinweise darauf, dass die Leiche der 43-Jährigen „möglicherweise in den Abfallkreislauf gelangt ist“. Im Zuge dessen kündigten die Ermittler an, auf dem Rhein-Main Deponiepark in Flörsheim-Wicker einen Schlackeberg aus verbrannten Müllresten durchsuchen zu wollen. Die Suche in dem rund 20 000 Tonnen schweren Schlackenberg werde nach Angaben der Polizei mehrere Wochen dauern.



Zudem veröffentlichte die Polizei Frankfurt Fotos des Autos der 43-Jährigen und erhofft sich dadurch neue Hinweise. Bei dem Fahrzeug, das laut Polizei möglicherweise in Zusammenhang mit der Tat steht, handelt es sich um einen blauen Opel Astra mit dem Kennzeichen F-U 8915. Besonders auffällig sind zwei auf dem Fahrzeugheck angebrachte Aufkleber, „STRABAG“ (Kofferraumklappe) und „Apple-Symbol“ (Stoßfänger), sowie zwei an der Windschutzscheibe des Fahrzeuges untereinander angebrachte Feinstaubplaketten.



Außerdem bittet die Polizei um Angaben zu folgenden Fragen:



Wer hat die 43-jährige Frau Usenko gesehen und / oder kann etwas zu ihren Aufenthaltsorten sagen?



Wer hat verdächtige Wahrnehmungen in Verbindung mit ihrer Person gemacht?



Wo wurde das Fahrzeug genutzt bzw. abgestellt?



Welche Personen wurden im Zusammenhang mit dem Fahrzeug gesehen?



Wer hat Frau Usenko und / oder das abgebildete Fahrzeug in der Nacht vom 23.10.2019 auf den 24.10.2019 im Stadtteil Frankfurt-Nied gesehen, insbesondere im Zeitraum nach dem 23.10.2019?