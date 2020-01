Adel Tawil und tropisches Ambiente

Am 25. April findet der 7. Frühlingsball im Palmengarten statt. Die Gäste erwartet auf der Benefizgala neben einem Gourmetmenü und Varieté auch musikalische Untermalung von Stargast Adel Tawil

Egal, ob Sonne oder Regen, ob Frost oder milde Temperaturen – einmal im Jahr kehrt der Frühling in den Palmengarten ein. Und zwar dann, wenn der Frühlingsball stattfindet. Die Benefizgala wird bereits zum siebten Mal organisiert, der Erlös richtet sich in diesem Jahr an die pädagogischen Angebote des Gartens, die dadurch aufgewertet und durch neue Modelle ausgebaut werden sollen. Ganz im Sinne des Leitthemas Blütenökologie, das sich durch das gesamte Haus zieht.Erwartet werden auch in diesem Jahr wieder 1500 Ballgäste, die sich in rund 600 Dinner- und 900 Flaniergäste aufteilen. Für das leibliche Wohl wird Küchenchef Steffen Haase in Zusammenarbeit mit 2-Sternekoch Andreas Krolik aus dem Restaurant Lafleur sowie Sternekoch Coskun Yurdakul aus dem Tigerpalast sorgen.„Wir freuen uns, dass wir einen bekannten deutschsprachigen Künstler beim Frühlingsball präsentieren können, der für gute Laune und tolle tanzbare Musik steht“, sagt Robert Mangold, der Veranstalter des Frühlingsballs. Denn neben der Londoner Band Muzika und den Artistinnen und Artisten des Varietétheaters des Tigerpalast wird Musiker Adel Tawil auftreten. Die Moderatorin Evren Gezer wird durch den Abend führen.Neu in diesem Jahr ist die sogenannte Stille Auktion. Dabei haben Gäste die Möglichkeit – auf diskrete Weise – auf außergewöhnliche Sammlerstücke zu bieten. Der Erlös geht an die Stiftung Palmengarten und Botanischer Garten, die sich für den Erhalt der beiden Einrichtungen im Westend einsetzt und zukunftsweisende Projekte entwickelt.Zudem wird zum ersten Mal die Auszeichnung „Grüner Fußabdruck“ der Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES) verliehen. Dabei handelt es sich um eine Auszeichnung, die gesellschaftliches Engagement sowie Schaffenskraft würdigt und prämiert. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert, zu den Nominierten zählen unter anderem das Bildungsprojekt „Bienenretter Manufaktur", das Repair Café sowie der Dottenfelder Schulbauernhof.