Frankfurt braucht ein „Haus der Demokratie“

Editorial 2/24

Kuriose Orte in Frankfurt

Die Stadtgestaltung in Frankfurt war schon immer besonders. So manche Entscheidung sorgt für Verwunderung, etwa wenn Otto von Bismarck ein kleines Rasenstück in Höchst schmückt. Das Editorial zur Februar-Ausgabe.

Text: Jasmin Schülke / Foto: Greg Dobrzycki