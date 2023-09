„Das Letzte Abendmahl“ erstmals als immersive Ausstellung sehen

Die raumfabrik in Heddernheim zeigt Leonardo da Vincis wohl berühmtestes Werk „Das Letzte Abendmahl“ als audiovisuelle Ausstellung. Die 360-Grad-Projektion kann noch bis Mitte November besucht werden.

Das Letzte Abendmahl als 360-Grad-Projektion

Wer war Leonardo da Vinci wirklich?

„Das Letzte Abendmahl“ von Leonardo da Vinci ist wohl eines der bekanntesten Kunstwerke überhaupt. Es zeigt die Szene, in der Jesus zum letzten Mal vor seinem Tod mit seinen zwölf Jüngern zusammenkommt. Wer sich das Originalwerk anschauen möchte, muss nach Mailand reisen, denn dort hängt es im Speisesaal des Dominikanerklosters Santa Maria delle Grazie. Wer lieber eine sinnesübergreifende Erfahrung machen will, kann sich die immersive Ausstellung zum Werk in der raumfabrik in Heddernheim anschauen. Bis zum 12. November ist sie nämlich noch in den Räumlichkeiten in Heddernheim zu sehen.Besucherinnen und Besucher können das Gemälde durch den immersiven Charakter der Ausstellung nicht nur betrachten, sondern regelrecht „eintauchen“. In der raumfabrik wird das Gemälde als 360-Grad-Projektion in Originalgröße gezeigt. Man taucht in das Szenario vom letzten Abendmahl Jesus' ein, im Original „L’Ultima Cena“, so wie es sich Leonardo da Vinci vorgestellt und in seinem Gemälde verewigt hat.Die Technik, die der Ausstellung zugrunde liegt, ermögliche es, alles bis ins kleinste Detail zu betrachten und die minutiös inszenierten Reaktionen der zwölf Jünger auf die Verkündung von Jesus „Einer von euch wird mich verraten!“ wahrzunehmen. Die originale Farbgestaltung des Werks wird durch die multimediale Lichtinstallation voll zur Geltung gebracht, heißt es vonseiten der Ausstellenden.Mit der Ausstellung wollen die Ausstellenden Antworten auf die Frage finden, wer Leonardo da Vinci wirklich war und inwiefern sich seine Leidenschaft für die Naturwissenschaften, die Anatomie, für visionäre Erfindungen und die Mathematik, auf das Gemälde ausgewirkt haben.Die Ausstellung kann von Montag bis Sonntag zwischen 10 Uhr und 20 Uhr besucht werden. Tickets gibt es ab 23 Euro sowohl online als auch an den Tageskassen.