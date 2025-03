Mehr Vielfalt, Safer Spaces und eine diverse Clubkultur

Am Weltfrauentag (8. März) finden im MOMEM Frankfurt Veranstaltungen zum Thema Diversität in der elektronischen Musikszene statt. Ab 23 Uhr wird dann im Club Silbergold getanzt und gefeiert.

Nur FLINTA* im MOMEM Frankfurt zwischen 13 und 17 Uhr

Ab 18 Uhr steht das MOMEM allen für einen Panel-Talk offen

Anschließende Clubnacht im Silbergold

Am Weltfrauentag (8. März) wird mit der Veranstaltung „March 8 – Beats and Perspectives – Ein Tag für FLINTA*, Clubkultur & Community“ ein Zeichen für mehr Sichtbarkeit, echte „Safer Spaces“ und eine diverse Clubkultur gesetzt. In Kooperation mit dem Museum Of Modern Electronic Music (MOMEM) haben Mitglieder von „clubcherry“ und „Music Women* Hessen“ dazu ein vielfältiges Programm erstellt.Im MOMEM an der Hauptwache lautet das Motto an diesem Tag „von FLINTA* für FLINTA*“ (FLINTA* steht für: Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nichtbinäre, transgeschlechtliche und agender Personen). Die Veranstaltung wird vom Kulturamt der Stadt Frankfurt gefördert.Ab 13 Uhr sind alle FLINTA* dazu eingeladen, das MOMEM kostenfrei zu erkunden, die Geschichte und die Zukunft elektronischer Musik zu entdecken. Bereits ausgebucht ist der DJ-Workshop mit Jenne von „Music Women* Hessen“ und Nikesch von „clubcherry“. Teilnehmende Personen können sich auf praxisnahe Einblicke sowie Raum zum Experimentieren freuen.Der Panel-Talk „Zwischen Beats und Baustellen – Perspektiven für Clubs, Communities und Safer Spaces“ (18 bis 20 Uhr) ist für alle zugänglich. Die Diskussion befasst sich mit der im Wandel befindlichen Clubkultur, der steigende Mieten, restriktivere Auflagen und eine sich verändernde Feierkultur zusetzen. Auch die Frage, durch welche Strukturen Clubs als Orte der Vielfalt erhalten bleiben können, wird diskutiert.Moderiert wird der Talk von der Berliner Journalistin und DJane Gesine Kühne. Gwen Iffland (unter anderen Mitglied im Nachtrat der Stadt Frankfurt), Katharsia (Barbesitzerin, DJane und Educatorin aus Mainz), Lilav (Mitglied des Kollektivs „Crémant. Cava. Booty Bounce.“) und Sinam Hüls (Booker des „Tresor.West“ in Dortmund) eröffnen ihre Perspektiven auf die Themen.Ab 23 Uhr darf es dann im Club Silbergold auf den Dancefloor gehen. Dort wird mit dem „housy all FLINTA Line-up“ die Vielfalt in der Elektro- und Clubszene gefeiert. Dabei sind alle zum Tanzen und Feiern eingeladen.