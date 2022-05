Drei Tage für weibliche Kreativität

Um Frauenpower in der Kultur ins Rampenlicht zu rücken, findet auch in diesem Jahr wieder das W-Festival statt. Vom 25. bis zum 27. Mai treten weibliche Künstlerinnen und Bands in der Alten Oper oder auf der Open-Air-Bühne am Friedrich-Stoltze-Platz auf.

Weibliche Sängerinnen, Diskussionsrunden über die Rolle der Frau in Kunst, Kultur und Gesellschaft: Das W-Festival steht ganz im Zeichen der Frauen, denn es treten ausschließlich weibliche Künstlerinnen und Bands auf. Bereits seit zehn Jahren – damals hieß es noch „Women oft the World Festival“ – erhalten dort weibliche Künstlerinnen eine Bühne für ihre Kreativität. Zwischen dem 25. und dem 27. Mai sind in diesem Jahr nicht nur bekannte Künstlerinnen wie Zoe Wees, sondern auch Nachwuchskünstlerinnen und Newcomerinnen dabei.Neben den musikalischen Acts veranstaltet das W-Festival erstmals die Konferenz „Frau x Macht x Zukunft“, die die Rolle der Frau in unterschiedlichen Bereichen thematisiert. Im Großen Saal der Alten Oper sowie über einen Livestream gibt es dazu zwei Diskussionsrunden: Im Panel „Frauen machen Zukunft: Wer gestaltet unsere Gesellschaft?“ geht es darum, was es braucht, um als Frau gesellschaftlichen Wandel anzuschieben. Darauf folgt das Panel „Beats und Bässe: Gibt es einen weiblichen Ton in der Musik?“ über die noch nicht vollzogene Gleichberechtigung der Frau in der Musikindustrie. Die abschließende Lesung „Von mir zu dir - Frauen-Briefe, die die Welt bedeuten“, von Briefen weltbekannter Frauen der Weltgeschichte, beendet den ersten Festivaltag.Musikalisch wird es sowohl in der Alten Oper als auch auf dem Friedrich-Stoltze-Platz: Am Mittwoch und Donnerstag, den 25. und 26. Mai, treten Nachwuchskünstlerinnen und Newcomerinnen auf der Open-Air-Bühne auf. Konzert-Feeling kommt auch am Donnerstagabend in der Alten Oper auf, wenn Annett Louisan und Rebekka Bakken auf der Bühne stehen. Am letzten Festivaltag, dem 27. Mai, tritt auch Zoe Wees im Großen Saal in der Alten Oper auf und die Zuschauerinnen und Zuschauer werden zuvor von der Nachwuchskünstlerin Anica Russo eingestimmt. Tickets für die Alte Oper sowie den Livestream und weitere Informationen gibt es auf der Website des W-Festivals . Die Veranstaltungen auf dem Friedrich-Stoltze-Platz sind kostenlos und frei zugänglich.