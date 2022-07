Schirn lädt zur Sommerparty

Unter dem Motto „Den Freitag zum Feiertag machen“ veranstaltet die Schirn Kunsthalle am Freitag, 22. Juli, ihr Sommerfest. Dabei können die beiden laufenden Ausstellungen länger besucht werden, es gibt Live-Musik und freien Eintritt.

Passend zu den tropischen Temperaturen in der Stadt veranstaltet die Schirn Kunsthalle am kommenden Freitag die „Schirn Summer Party“. Unter dem Motto „Den Freitag zum Feiertag machen“ können nicht nur die beiden laufenden Ausstellungen zu verlängerten Öffnungszeiten besucht werden. Zusätzlich wird es Live-Musik unter freiem Himmel geben.Mit Ugo Rondinone und Aernout Mik rückt die Schirn aktuell die Werke und das Schaffen zweier Künstler in den Vordergrund. Rondinone, dessen leuchtender Schriftzug auf dem Dach der Kunsthalle schon aus der Ferne zu sehen ist, setzt sich in seinen Gemälden, Skulpturen und Videoarbeiten vor allem mit der poetischen Dimension einzelner Gegenstände auseinander. Der niederländische Künstler Aernout Mik wiederum schafft mit seinen Raum- und Videoinstallationen eindringliche Situationen, die dem Verhalten von Gruppen in gesellschaftlichen Strukturen nachspüren.Beide Ausstellungen können am Freitag bis 22 Uhr bei freiem Eintritt besucht werden. Im Anschluss erwartet die Besucherinnen und Besucher Live-Musik des Rappers Kay Shanghai, Gründer des Essener Clubs Hotel Shanghai. Ursprünglich war auch ein Auftritt von DJ Sophie Royer angekündigt, dieser musste jedoch abgesagt werden.