Barock am Main: „Uff dei Dukade kannste dich verlasse!“

Ab dem 20. Juli findet das Theaterfestival Barock am Main wieder im Hof der Höchster Porzellan-Manufaktur statt. Inszeniert wird eine Komödie von Molière.

Theaterfestival Barock am Main wieder im Hof der Höchster Porzellan-Manufaktur

Auch in diesem Jahr findet das Theaterfestival Barock am Main wieder im Hof der Höchster Porzellan-Manufaktur statt. Auf dem Programm steht die Komödie „Der Geizige“ von Molière in der hessischen Fassung von Rainer Dachselt. Inszeniert wird die Komödie von Sarah Groß mit dem Barock am Main-Ensemble und Michael Quast in der Titelrolle.Molières Charakterstudie soll einen hartherzigen Knicker und einen grausamen Familienvater zeigen, der sein Geld mehr als alles andere liebt. Geiz habe ökonomisch betrachtet auch etwas vernünftiges und beruhigendes, denn „wenn die Welt dich verrät, die Kinner dich hasse, uff dei Dukade kannste dich verlasse!“ Nun soll mit der Inszenierung auch herausgefunden werden, ob der Geizige denn auch glücklich ist.Die Veranstaltung wird unter freiem Himmel stattfinden, die Sitzplätze sind nummeriert und überdacht, ausgenommen der ersten Reihe. Statt der bisher üblichen Tischreservierung gibt es in diesem Jahr die zusätzliche Kaufoption das „exklusive Gastronomie-Ticket“. Neben einem festen Tischplatz vor der Vorstellung und in der Pause, können jene, die ein solches Ticket haben, sich am hessischen Buffet von SCHILLER 9 bedienen. Getränke sind inklusive. Auch im freien Verkauf wird es Speisen und Getränke mit freier Platzwahl geben.Die Termine finden von 20. Juli bis zum 13. August statt, jeweils dienstags und samstags um 20 Uhr sowie sonntags um 16 Uhr. Tickets gibt es ab 32 Euro, ermäßigt für 12 Euro. Diese kann man sowohl telefonisch unter 069/427262649 als auch online bestellen.