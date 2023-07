Ein frischer Blick auf das Thema Jazz

Im Rahmen des „Holidays“-Festivals ist Gregor Praml mit seinem Gesprächskonzert-Format „The LOKAL Listener“ im Kunstverein Familie Montez zu Gast und stellt die Jazz Montez-Macher vor. Musikalisch wird es mit Julie Kuhl.

JOURNAL FRANKFURT: Nach dem Aus des LOKAL Listeners im Mousonturm hast Du mehrere Veranstaltungen im Massif Central in der Eschersheimer Landstraße gemacht. Jetzt präsentierst Du – passend zum Thema – ein „Jazz Montez Special“ im Kunstverein Familie Montez? Ein einmaliger Ausflug oder ein neues Domizil?

Gregor Praml: Es waren im Massif Central ab November 2022 fünf wirklich sehr schöne Ausgaben des Konzert-Talks, die ich nicht missen möchte. Es war auch im sechsten Jahr ein total interessanter Blick auf die Szene in und um Frankfurt. Allein schon der Auftakt mit der Band Sun's Sons wird mir noch lange in Erinnerung bleiben. Im Montez bin ich tatsächlich nur für diese eine Ausgabe zu Gast. Ich beobachte das Geschehen rund um Jazz Montez schon länger voller Bewunderung. Sie findet im Rahmen ihres Festivals „Holidays“ statt.



Das Wörtchen Special in der Ankündigung verlangt nach einer Aufklärung – was wird bei der Juli-Ausgabe anders sein als sonst?

Ich habe gar kein Spezial an die Ausgabe gehängt, oder? Es gibt nur einen Special Guest: Julie Kuhl.



Was findest Du besonders interessant an der Arbeit des Jazz Montez-Teams und was macht die Musik von Julie Kuhl für Dich aus? Ihren Bruder und seine Band Sun's Sons hast Du ja – wie schon erwähnt – längst vorgestellt.

Ich finde es großartig, welchen „frischen“ Blick auf das Thema Jazz die Macher rund um Lorenzo Dolce da möglich machen und wie sehr sie damit ein sehr junges Publikum begeistern können. Julie Kuhl ist ihr erstes großes Projekt und der Versuch, eine Künstlerin von Anfang an auf dem Weg in ihrer musikalischen Laufbahn zu begleiten. Sie machen das sehr behutsam und das finde ich genau richtig. Der Nebeneffekt, dass ich nach Lasse Kuhl mit den Sun's Sons nun auch sie zu Gast habe, ist ein Ausdruck für die besondere Musikalität in der Familie Kuhl.



Wird es einen weiteren LOKAL Listener im neuen Massif Central geben und hat sich was ergeben bezüglich einmal angedachter XXL-Varianten im Mousonturm?

Das Massif Central ist erfolgreich an seiner neuen Wirkungsstätte, dem Bethmannhof, angekommen. An so zentraler Stelle kann sich nun einiges neu entfalten. Der LOKAL Listener ist dort auch willkommen und wir planen ab dem Herbst weitere Folgen. Aber, es ist tatsächlich so: Ich werde dieses Jahr noch einmal in den Mousonturm zurückkehren, um einen der ganz großen Rockmusiker zu ehren. Am Samstag, 25. November wird es ein „LOKAL Listener Special“ mit Jimi Hendrix geben. Kurz bevor er 81 werden würde, will ich seine Musik und seine Bedeutung für die moderne Popmusik noch einmal verdeutlichen. Es werden einige Gäste dabei sein und das auch hier aus sehr unterschiedlichen Musikrichtungen. Ich freue mich sehr auf diesen Abend.



Hast Du schon weitere Künstler und Künstlerinnen im Blick, die Du vorstellen möchtest?



Oh, die Liste ist nach wie vor lang. Es gibt Künstlerinnen und Künstler, um die ich schon lange „buhle“, andere warten schon darauf, dass sie endlich mal vorbeikommen dürfen. Manche Einladung ist schon ausgesprochen, aber wir haben einfach noch nicht das passende Datum gefunden. Ich verspreche Euch: im Herbst geht es weiter. Die Infos dazu finden sich zu gegebener Zeit auf meiner Homepage: www.gregorpraml.de



The LOKAL Listener – Gregor Praml trifft Jazz Montez / Special Guest Julie Kuhl, 30.7., 11 Uhr, Kunstverein Familie Montez, Eintritt frei.