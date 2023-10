Glitzer, Blut und große Dramen

Einblicke in die famose Welt der Schaukämpfe, ein modernes Schauermärchen, alternative Geschichtsschreibungen, ein Kunst-Mord und eine Black Mystery-Satire auf Arbeitswelt und Literaturbetrieb: Unsere Streaming-Empfehlungen für die zweite Hälfte des Oktober.