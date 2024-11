The Insurrectionist Next Door – Doku über den 6. Januar

Was haben ein Ex-Wrestler, ein Weinliebhaber, ein Proud Boy und ein Incel gemeinsam? In ihrem Dokumentarfilm „The Insurrectionist Next Door“ gewährt Alexandra Pelosi Einblicke in die Welt der Kapitol-Stürmer.

„The Insurrectionist Next Door“: 75 Minuten unterschiedlichster Gefühle

Info

WOW: The Insurrectionist Next Door, bereits verfügbar

Am 5. November finden in den Vereinigten Staaten die Präsidentschaftswahlen statt. Wer sich einmal wieder auf den neuesten Stand hinsichtlich der aktuellen Mentalität Donald Trumps bringen wollte, hatte dazu jüngst in der ersten und einzigen Debatte zwischen den US-amerikanischen Präsidentschaftskandidaten die Möglichkeit. Hier behauptetet der 45. Präsident, ohne mit der Wimper zu zucken: Sollte seine Opponentin Kamala Harris gewinnen, würde diese illegale Einwanderer in Gefängnissen zu Transgender-Operationen zwingen – ebenjene Migranten, die seiner Behauptung nach in Kleinstädten Haustiere von Anwohnern essen.Dass solche und ähnlich klingende Aussagen, wie beispielsweise die von der „gestohlenen Wahl“ 2020, im Zweifelsfall ernsthafte Auswirkungen haben können, zeigte sich immer wieder. So eben nicht zuletzt am 6. Januar 2021: Während Verbündete von Trump politisch versuchten, Wahlmänner zu seinen Gunsten auszutauschen, stürmte ein aufgebrachter Mob das Kapitol in Washington.In ihrem Dokumentarfilm „The Insurrectionist Next Door“ versucht Alexandra Pelosi, Tochter von Nancy Pelosi, mit verurteilten Stürmern des Regierungsgebäudes ins Gespräch zu kommen. In 75 Minuten durchlebt man hier als Zuschauer in kondensierter Form all jene Gefühle, die gesellschaftspolitische Debatten in den letzten Jahren immer wieder hervorgerufen haben – man ist ungläubig, belustigt, betroffen und letztendlich verzweifelt und ratlos.Was empfinden ein an der Armutsgrenze lebender Ex-Wrestler, ein queerer, mittelständischer Weinliebhaber, ein Proud Boys-Hip-Hopper oder ein unter Liebeskummer leidender Incel, die allesamt für ihr Handeln am 6. Januar verurteilt wurden und die größtenteils nach wie vor zu Donald Trump stehen? Der Film bietet einen eindrucksvollen Einblick in Leben und Fühlen jener Anhänger. Auch wenn Pelosi keinerlei Antworten anzubieten hat, was damit anzufangen wäre, hat sie zweifellos ein wichtiges Zeitdokument geschaffen.