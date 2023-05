Rodin bis Picasso: Eine große Ausstellung für eine verkannte Kunstform

„Musik & Diskurs“

Alogte Oho & His Sounds of Joy in der Brotfabrik

Mit Alogte Oho & His Sounds of Joy geht die Gesprächskonzertreihe „Musik & Diskurs“ am 27. Mai in der Brotfabrik in die zweite Runde. Gastgeber Jean Trouillet freut sich auf die Musiker aus Ghana.

Text: Detlef Kinsler / Foto: Philophon