franconofurd lädt in die Kaiserpfalz

Für drei Monate gibt es in der Kaiserpfalz mitten in der Frankfurter Altstadt Lesungen, Konzerte und Diskussionsrunden.

Inmitten der ältesten erhaltenen Gebäudereste Frankfurts, dem ehemaligen Archäologischen Garten, findet im Sommer die „franconofurd“-Veranstaltungsreihe statt. Die Reihe wird vom Archäologischen Museum Frankfurt mit den Freunden des Archäologischen Museums initiiert. Drei Monate gibt es in der Kaiserpfalz Lesungen, Konzerte und Diskussionsrunden. Schirmherrin Petra Roth, Oberbürgermeistern a.D., eröffnet die Reihe am Donnerstag, 1. Juni. Anschließend diskutiert der künstlerische Leiter Thomas Bäppler-Wolf mit Gästen über das geplante „Haus der Demokratie“.



Weitere ausgewählte Programmpunkte: Der Frankfurter Tenor Silvio D’Anza, der an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Gesang und Klavier studierte, ist am 8. Juni in der Reihe zu Gast. Die Zukunft der Städtischen Bühnen steht bei der Verantaltung am 29. Juni auf dem Programm: Bäppler-Wolf diskutiert mit u.a. dem Leiter der Stabsstelle „Zukunft der Städtischen Bühnen“, Mathias Hölzinger, und dem Intendanten der Oper Frankfurt, Bernd Loebe.



Am 6. Juli gibt das Mainkammerorchester ein Konzert in der Kaiserpfalz, der Eintritt ist frei. Am 27. Juli liest der Frankfurter Historiker und Stadtführer Christian Setzepfandt. Dn Abschluss des „franconofurd“-Sommers macht Bäppler-Wolf, der am 31. August aus „Das Leben des Brian“ lesen wird. (Hinweis der Veranstalter zum Abschlussevent: Bitte Papiertaschentücher zum Tränentrocknen mitbringen). Der Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, der Eintritt kostet 14 Euro (inklusive Freikarte für das Archäologische Museum Frankfurt).



Das vollständige Programm: www.freunde-amf.de/was-wir-bieten/veranstaltungen, Tickets gibt es unter: ticket.francono@web.de