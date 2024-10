English Theatre Frankfurt zeigt Film über Hamas-Gewalt

Ein Jahr nach dem Anschlag der Hamas in Israel gibt „Screams Before Silence“ den Überlebenden eine Stimme. Das English Theatre Frankfurt zeigt den Film am 30. Oktober mit anschließender Diskussion.

The English Theatre Frankfurt im Theater im Zoo, 30.10., 19 Uhr

Der grausame Anschlag der Hamas in Israel am 7. Oktober 2023 ist inzwischen über ein Jahr her , und die Region des Nahen Ostens ist nicht mehr dieselbe wie zuvor. Am Tag des Anschlags wurden viele Menschen in Israel getötet, entführt und Opfer sexueller Gewalt. Um diesen Menschen eine Stimme zu geben, zeigt die Deutsch-Israelische Gesellschaft Frankfurt in Kooperation mit dem American Jewish Committee Berlin und der Women’s International Zionist Organisation WIZO Deutschland den Dokumentarfilm „Screams before Silence“ im English Theatre Frankfurt.Die Dokumentation unter der Regie von Anat Stalinsky interviewt die ehemalige Co-Geschäftsführerin von Meta, Sheryl Sandberg, Augenzeugen, freigelassene Geiseln, Ersthelfer, medizinische und forensische Experten sowie Überlebende der Sexualverbrechen vom 7. Oktober. Auf dem Nova-Festival, das zeitgleich zum Anschlag stattfand, wurden Frauen und Mädchen vergewaltigt, angegriffen und verstümmelt. Auch freigelassene Geiseln haben über sexuellen Missbrauch berichtet.Nach dem 60-minütigen Dokumentarfilm in englischer Originalversion mit deutschen Untertiteln folgt eine Podiumsdiskussion auf Deutsch. Daran teilnehmen werden die Historikerin Julie Grimmeisen, der Psychologe und Psychoanalytiker Kurt Grünberg, der Direktor des American Jewish Committee Berlin Remko Leemhuis sowie die Autorin und Moderatorin Esther Schapira, die die anschließende Diskussion leiten wird. Auch das Publikum ist zum Mitdiskutieren eingeladen.Die Filmvorführung von „Screams Before Silence“ ist kostenfrei. Eine Online-Registrierung ist jedoch vorab notwendig, um an der Filmvorführung teilzunehmen. Bei der Ankunft ist mit Sicherheitskontrollen zu rechnen; es wird empfohlen, mehr Zeit einzuplanen. Auch wird darum gebeten, einen Pass oder Personalausweis mitzubringen.