hr-Sinfonieorchester kündigt volles Programm an

Europa Open Air, 89 Konzerte und neue Formate: Das hr-Sinfonieorchester bietet in der kommenden Saison 2022/23 einen Konzertkalender voller klassischer Events und neuer Ideen. Tickets und Abonnements sind ab dem 1. Juni im Ticketvorverkauf erhältlich.

Nach den vielen Einschränkungen der vergangenen Jahre sollen in der Saison 2022/23 die Konzerte des hr-Sinfonieorchesters wieder in vollem Umfang stattfinden. Das Orchester wird insgesamt 89 Konzerte, davon 75 in Hessen, spielen, deren Ticketvorverkauf am 1. Juni beginnt. Dafür sollen in diesem Jahr erstmals kleinere Abonnements für nur vier, fünf und sieben Konzerte sowie vergünstigte Tickets für Menschen unter Zwanzig angeboten werden. Das Management des Sinfonieorchesters entschied außerdem, die Donnerstagskonzerte bereits um 19 Uhr beginnen zu lassen.Auch das Europa Open Air kann im Sommer wieder stattfinden. In Zusammenarbeit mit der Europäischen Zentralbank wird am 25. August an der Weseler Werft die Sommernacht selbst im Mittelpunkt des Konzerts stehen. Nach der Eröffnung durch die hr-Bigband spielt das Sinfonieorchester das „Nachtstück“ von Frédéric Chopin und weitere klassische Stücke rund um das Thema Sommernächte. Bei den Open Airs, die seit 2016 stattfinden, besuchten in den vergangenen Jahren jeweils 20 000 Besucherinnen und Besucher die Konzerte. In diesem Jahr ist die Besucherzahl aus Sicherheitsgründen auf 12 000 beschränkt, der Eintritt bleibt frei.Das Streaming-Angebot, das sich aus der Pandemie entwickelte, soll in dieser Saison weitergehen. Das hr-Sinfonieorchester wird außerdem weiter seinen Youtube-Kanal bespielen. Hinzu kommen neue Formate: Kürzere, kleinere Konzerte namens „Quick & Classy“ sowie drei interaktive Gesprächskonzerte mit dem Titel „Spotlight“, wo neben der Musik auch Informationen zu den gespielten Stücken vermitteln werden. Geleitet wird das Orchester auch in diesem Jahr von Chefdirigent Alain Altinoglu; die Preise für die Tickets aller Konzerte sollen in dieser Saison stabil bleiben.