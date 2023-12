„Unvergesslich gute Stimmung mit Max Mutzke“

Auch wenn der Fokus beim Frankfurter New Folk-Duo Romie momentan auf dem Schreiben neuer Songs fürs zweite Album liegt, gibt es zu Weihnachten noch drei ganz spezielle Konzerte mit ihrem Pianisten Aaron Pöllet. Das JOURNAL sprach mit Jule Heidmann.

Es wird eine besinnliche Mischung aus Weihnachtsklassikern und unseren eigenen Romie-Songs

Romie’s Release Vernissage – neues Album per Crowdfunding-Aktion

Info

Romie, Rodgau, Maximal, 8. Dezember, 20 Uhr; Oberursel, Café Windrose, 16. Dezember, 20 Uhr

Wir waren außerhalb von Frankfurt unterwegs, etwa in Weimar und Saarbrücken, und zuletzt auf Tour im Norden: Hamburg, Bremen, Berlin. Damit man sich dann hier im nächsten Jahr im Zusammenhang mit unserem neuen Album wieder so richtig auf Romie-Konzerte freuen kann. Es war wundervoll in Irland und Nordirland mit George Houston unterwegs sein zu dürfen und auch unsere Solo- Konzerte waren so schön. Wir schreiben ja zu 99 Prozent auf Englisch und machen auch sehr Irisch/britisch/Americana infused Indie-Folk, weswegen sich unsere Musik dort dann wiederum ganz anders entfaltet.Max (Mutzke) kennen lernen zu dürfen, war fantastisch. Er ist so nett und es liegt ihm total am Herzen, dass seine Fans genauso nett zu uns sind. Die Stimmung war unvergesslich gut. Alle haben ausgelassen mitgesungen oder auch ganz andächtig zugehört und uns mit viel Liebe überschüttet. Wir hoffen, Max eines Tages wieder zu treffen und mit ihm musizieren zu dürfen. Er und seine Band und sein ganzes Team sind einfach tolle Menschen.Genau. Es wird eine besinnliche Mischung aus Weihnachtsklassikern des American Songbook sowie einigen unserer Romie-Songs im balladesken Piano-Gewand. Unser Aaron arrangiert alles neu für Klavier und Stimme. Es wird toll. Wir freuen uns über jeden, der vorbeikommen und sich mit uns aufs Weihnachtsfest einstimmen möchte.Korrekt. Gemeinsam mit unserer Band Safe Haven haben wir uns in einem kleinen Haus im Spessart eingeschlossen um zehn neue Songs aufzunehmen. Das ganze wird von Max Pfreimer produziert und von Kenneth Pattengale (The Milk Carton Kids) post-produziert, worauf wir mächtig stolz sind, haben ebendiese doch gerade erneut eine Grammy-Nominierung ergattern können. Aber mehr dazu später.Jetzt gilt es für uns erst einmal das Album finanzieren zu können. Das versuchen wir mit der Hilfe der Crowd auf unserer Startnext Seite „Romie’s Release Vernissage“ kann man sich ein tolles Dankeschön aussuchen, beispielsweise die neue Vinyl-Schallplatte, die neue CD oder auch ein Wohnzimmerkonzert mit uns. Die Release-Vernissage ist ein Konzept, welches wir uns ausgedacht haben und nächstes Jahr umsetzen wollen. Wir werden bei unserer Release-Show auch Fotografien des Albumaufnahme-Prozesses sowie Kunstwerke von Paula ausstellen.Nein, aber es gibt eine Tendenz, aber die wollen wir noch nicht verraten.