„Squaring The Circle“ und „Radical – eine Klasse für sich“ sind die Kino-Highlights im März. Es geht um Plattencover-Kunst und einen engagierten Lehrer in Mexico. Das Journal verlost Tickets.

Geschichte einer Popkultur im Kino

Christopher Zallas warmherziger Publikumshit aus Mexiko

Info

„Seid ihr völlig wahnsinnig geworden?“ Eine Reaktion, die Aubrey „Po“ Powell und Storm Thorgerson in ihrer Karriere des Öfteren zu hören bekamen, wenn sie wieder mal um die Ecke dachten und kreative Ideen zelebrierten, welche die restliche Welt eher schwer nachvollziehen konnte: eine Kuh auf dem Cover von Pink Floyds „Atom Heart Mother“? Ein Schaf auf einem Sofa am Pazifikstrand (10cc: „Look Hear“)? Oder ein fliegendes aufblasbares Schwein, das sich bei den Fotosessions zu Floyds „Animals“ losriss und zur Sperrung des Londoner Luftraums führte?Wie es zu diesen und vielen anderen Plattencovern kam, denen mittlerweile Legendenstatus anhängt, erzählt „Squaring the Circle“ vom niederländischen Fotografen Anton Corbijn, selbst begnadeter Grafikdesigner im Musikgeschäft (Depeche Mode) und mittlerweile auch erfolgreich als Filmregisseur tätig. „Hipgnosis“ hieß die 1968 von Powell & Thorgerson gegründete Firma, deren Pink Floyd-Connection (man spielte Squash und kiffte zusammen) bald die ganz großen Namen des Seventies-Rockbusiness aufhorchen ließ, waren die befreundeten Briten doch in der Lage, der Covergestaltung einer Langspielplatte ganz eigene, völlig neue, oft tierisch abgefahrene Dimensionen zu verleihen.Seinen wohl größten Erfolg feierte das Hipgnosis-Duo mit dem Prisma auf „Dark Side of the Moon“, dicht gefolgt vom brennenden Geschäftsmann der „Wish You Were Here“-Hülle; aber auch ihre Entwürfe für Paul McCartney, Led Zeppelin, Genesis, Black Sabbath und unzählige andere Stars der an Exzessen nicht zu knappen Dinosaurier-Ära sind heute Anschauungsobjekte außergewöhnlicher künstlerischer Leistungen.Neben den Promis, die Corbijn vor seine Kamera holt, erzählt der Film aber auch von der ebenso sensiblen wie engen Kreativpartnerschaft beider Hipgnosis-Köpfe, deren trauriges Ende die 1980er-Jahre einläuteten, als sich die Popkultur zu neuen Ufern aufmachte. Gefundenes Filmfressen also für eine Zuschauergeneration, welche das Auspacken und Studieren einer Schallplattenhülle dereinst als heiligen Akt begriff.: Solch einen Lehrer hatten die Sechstklässler der Jose Urbina Lopez-Grundschule noch nie: Neuankömmling Sergio (Latin-Superstar Eugenio Derbez) pfeift auf den Lehrplan, auf Disziplinarmaßnahmen und Leistungsdruck. Stattdessen versucht er mit einem auf Augenhöhe und Respekt bauenden Unterricht, die verborgenen Talente seiner jungen Schützlinge herauszukitzeln – mit teilweise verblüffenden Ergebnissen.Doch da Christopher Zallas warmherziger Publikumshit in Mexiko spielt (dort Nr. 1 der Kinocharts) und auf wahren Begebenheiten beruht, ist es abzusehen, wann die raue, brutale Lebensrealität einen Strich durch Sergios Rechnung macht. Die Hoffnung nie aufzugeben, so lautet die trotzige Botschaft dieses wunderbar einnehmenden, emotional mitreißenden Films.