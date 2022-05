Stadtrundgang gibt Vorgeschmack aufs Jubiläumsjahr

2023 wird das 175. Jubiläum der Deutschen Nationalversammlung in der Paulskirche gefeiert. Aus diesem Anlass bietet die Stadt nun einen Rundgang zur „Revolution von 1848“ an. Im kommenden Jahr ist zudem das Paulskirchenfest mit zahlreichen Veranstaltungen geplant.

Am 18. Mai 2023 wird das 175. Jubiläum der Deutschen Nationalversammlung in der Paulskirche begangen. Zu diesem Anlass bietet die Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main (TCF) bereits jetzt öffentliche Rundgänge zum Thema „Update Demokratie. Der Revolution von 1848 auf der Spur“ an. Der erste Rundgang wird am Mittwoch, dem 18. Mai, veranstaltet. Somit findet er genau ein Jahr vor dem 175. Jahrestag der Nationalversammlung statt.Die Route des Rundgangs führt dabei vom Römerberg aus bis zur Paulskirche. Dabei werden verschiedene Stationen abgelaufen – die Neue Altstadt, das Stoltze-Denkmal, genauso wie die Braubachstraße und das Steinerne Haus. Die Tour wird alle 14 Tage mittwochs um 15 Uhr angeboten. Ein Teilnehmerplatz kann online oder in der Tourist Information Römer sowie im Hauptbahnhof gebucht werden.Die Tour soll auf das Jubiläumsjahr 2023 einstimmen. Dazu gaben Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) und TCF-Geschätsführer Thomas Feda am Dienstag erste Details bekannt. Vom 18. bis 21. Mai 2023 soll etwa das Paulskirchenfest stattfinden. Dabei sollen die Anfänge der deutschen Demokratie in der ganzen Stadt sichtbar werden: An unterschiedlichen Stationen zwischen Dom, Jüdischem Museum, Main und Romantik-Museum sind verschiedene Veranstaltungen geplant. Auf dem Römerberg und am Mainufer sollen zwei Bühnen stehen. Diese sollen in Zusammenarbeit mit der Oper Frankfurt und den Brüder Grimm Festspielen bespielt werden. Zudem plane die Stadt unter anderem Sonder-Ausstellungen, Domkonzerte, politisches Theater und Kabarett sowie Installationen, so Feldmann und Feda. Zum Festakt am 18. Mai werde auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet.Im Jahr 1848 kam in der Paulskirche die erste Deutsche Nationalversammlung zusammen. Aus diesem Treffen entstand letztlich die erste demokratische Verfassung Deutschlands, auf der das heutige Grundgesetz fußt. „Die Paulskirche war und ist ein Ort der Diskussion und Kontroverse“, sagt Peter Feldmann. Nicht alles was in der Paulskirche gesagt werde, gefalle, so Feldmann weiter, aber: „Ohne offenes Wort keine Demokratie.“