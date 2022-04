Shakespeare im Botanischen Garten

Der Botanische Garten wird zur Bühne: Vom 3. Juni bis zum 10. Juli wird Shakespeares Komödie „As You Like It“ in Originalsprache in der Siesmayerstraße aufgeführt. Statt festen Sitzplätzen folgen die Gäste den Akteuren durch die Open-Air-Kulisse.

Bereits zum fünften Mal lädt der Shakespeare Frankfurt e.V. mit „Shakespeare in the Garden“ zu einer Promenaden-Aufführung im Botanischen Garten in Frankfurt ein. Dabei müssen die Zuschauerinnen und Zuschauer auf Sitzplätze verzichten und stattdessen festes Schuhwerk tragen – denn die Szenen des klassischen Theaters werden an unterschiedlichen Stellen im Garten aufgeführt. Zwischen dem 3. Juni und dem 10. Juli wird Shakespeares Komödie „As You Like It“ präsentiert. Originalgetreu, in englischer Sprache, begleiten die Gäste die Geschichten von Rosalind und Orlando, die getrennt voneinander in den Wald von Arden reisen und ein neues Bild von der Gesellschaft entdecken.In „As You Like It“ liege der Fokus auf Selbstidentität. So sollen sich die meisten Charaktere neben ihrer physischen Reise in den Wald von Arden auch auf einer „innerlichen Reise befinden, um herauszufinden, wer sie im Inneren wirklich sind, und zu entscheiden, ob sie diese Entdeckung anderen offenbaren wollen“, erklärt PJ Escobio, Regisseur und künstlerischer Leiter von Shakespeare Frankfurt. „Dieses Jahr wollen wir ausforschen, wie Menschen ihre Identität sehen und spüren; was Identität für sie bedeutet und wie sie sie anderen gegenüber präsentieren“, führt Escobio seine Idee weiter aus.Die Premiere findet am 3. Juni um 19 Uhr statt. Weitere Vorstellungen sind am: 4., 5., 10.-12., 15., 22., 24.-25. Juni und 1.-2., 8.-10. Juli – werktags und samstags um 19 Uhr, sonntags um 16 Uhr. Der Kartenvorverkauf läuft über www.frankfurtticket.de . Es wird keine Abendkasse geben.