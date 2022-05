Ideen für die Kulturlandschaft von morgen

Um einen Einblick zu bekommen, wie sich Kulturschaffende die Frankfurter Kulturlandschaft in Zukunft vorstellen, hat die Stadt Anfang Mai eine Online-Umfrage gestartet. Die Befragung ist Teil eines auf zwei Jahre angelegten Beteiligungsprozesses.

Wie soll die Frankfurter Kulturlandschaft der Zukunft aussehen? Dieser Frage geht die Stadt Frankfurt seit Anfang Mai in einer groß angelegten Online-Umfrage nach. Angesprochen werden alle Kulturakteurinnen und Kulturakteure, die in Frankfurt tätig sind; teilgenommen werden kann bis zum 15. Juni.Die Befragung ist Teil und Auftakt der Kulturentwicklungsplanung. Dabei handelt es sich um einen auf zwei Jahre angelegten Beteiligungsprozess, bei dem nicht nur Experten, sondern auch die Öffentlichkeit sowie eben Kulturschaffende selbst mitwirken können. Im Fokus sollen die Themen kulturelle Teilhabe und Digitalisierung sowie die Unterstützung der Freien Szene stehen.Die Ergebnisse der Befragung sollen in die Planung einfließen. Anschließend ist im Sommer etwa das mobile „kep.lab“ geplant. An verschiedenen Orten im öffentlichen Raum sollen Bürgerinnen und Bürger dabei zusammenkommen und gemeinsam über ihre Wünsche und Ideen zum Frankfurter Kulturangebot diskutieren. Die konkrete Beteiligungsphase soll dann im Herbst stattfinden. Wie die Stadt mitteilt, ist eine öffentliche Auftaktveranstaltung geplant, auf der auch über Workshops und Termine zur weiteren Beteiligung informiert werden soll.Alle Informationen sowie den Link zur Umfrage finden Interessierte hier