Jamie xx in der Stadthalle Offenbach

Extremer und mehr nach außen gerichtet wollte Jamie xx die Musik auf seinem neuen Album „Waves“ produzieren. Nun präsentiert der Brite es auch live in der Stadthalle Offenbach.

„xx“ als Soundtrack der Millennial-Generation

Info

Jamie xx, EDM, Offenbach: Stadthalle, Waldstraße 312, 18.3., 20 Uhr, Eintritt: 44 Euro

Jamie Thomas Smith war zarte 17, als der Londoner zusammen mit seinen Schulfreunden Romy Madley Croft (Gesang, Gitarre), Oliver Sim (Gesang, Bass) und Baria Qureshi (Keyboards, Gitarre) in Putney The xx als Indie-Pop-Rock-Band gründete. Schon vor dem Erscheinen des Albums „xx“ vier Jahre später nahm der New Musical Express sie in seine Newcomer-Liste „The Future 50“ auf. Tatsächlich schaffte es das Debüt schon in die britischen Top 3, wurde mit Doppelplatin ausgezeichnet.„Debüts, die so vollendet und selbstbewusst sind wie das selbstbetitelte erste Album von The xx, sind selten“, hieß es dazu im US-amerikanischen. „Aber es gibt auch sehr wenig Typisches an dieser Band oder ihrer Musik.“ Immerhin hörte der Kollege, dass ihre Einflüsse breit gefächert waren. „Spuren von Post-Punk, Dream Pop, Dubstep, Indie-Pop und R&B tauchen in jedem Moment auf – aber sie sind in Songs konzentriert, die so einfach wie einzigartig und geheimnisvoll sind.“ Klingt doch eigentlich positiv.Die Folgewerke „Coexist“ (2012) und „I See You“ (2017) erklommen den ersten Platz, „I See You“ auch in Deutschland. Unzählige Auszeichnungen bekamen sie noch dazu. In der Rückschau zehn Jahre nach Veröffentlichung des Erstlings rühmt der„xx“ als nicht weniger als den „Soundtrack des Jahrzehnts“ und titelte: „Dieses Album hat eine ganze Millennial-Generation beeinflusst.“Auch wenn ein neuer The xx-Longplayer in der Pipeline sein soll, erleben wir zunächst Jamie xx solo mit der Produktion „In Waves“ auch in Offenbach . Für „In Waves“ ließ er sich lange Zeit. Nach der Tour mit der Gruppe wollte er im Sommer 2018 gleich wieder an die Arbeit gehen. Aber das funktionierte nicht wie gewünscht. In vielen Interviews erwähnte er, es galt wieder an den Punkt zu kommen, das Aufnehmen genießen zu können. Nur nicht zu viel nachdenken. Denn nur dann kann Musik aus dir herausfließen.