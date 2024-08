Wohlfühloase mit The Swipes

Das Museumsuferfest wartet mit Bühnen auf beiden Mainufern. Das Feinstaub, die alternative Musikbar im Nordend, bietet Musikprogramm, das sich grundlegend von den anderen Bühnen unterscheidet.

Undergroundige Leidenschaft auf dem Frankfurter Museumsuferfest

Details zu den Auftritten auf den Feinstaub-Bühnen sind hier zu finden.

Seit 2010 gestaltet das Feinstaub mit 38 Bands auf zwei Bühnen fast schon sowas wie ein Mini-Rock-Festival auf dem Museumsuferfest (MUF). „Nach fünf Jahren Abstinenz wird es dieses Jahr bestimmt wieder ein ganz großes Fest werden“, verspricht Tamo Echt von der Musikbar im Nordend.„Mit einer bunten Mischung aus Alternative, Punk, Metal, Ska und Indie Rock ist es sozusagen eine Wohlfühloase und mit die einzige Anlaufstelle für Freunde der gitarrenlastigeren Art bei MUF.“ Dieses Jahr mit dabei sind: Revolte Tanzbein, Copy Cats, Fellaws Kingdom, Atrio, Peoples Temper, Rumble Deluxe, The Swipes, Les Hyper Gaelle, Suicide Outfit, Violent Times, Tongärtner, Cry Faster, Old Maps und viele mehr.The Swipes © The Swipes„Wir verstehen unsere Bühnen als notwendige Ergänzung zum gesamten Programm der drei Tage, um die gesamte stilistische Spannbreite der Stadt abzudecken und um alternative und eher undergroundige Leidenschaft in den Fokus zu bringen“, betont Echt. „Frei nach dem Motto ,No risk, no fun’ ist das Ganze ohne finanzielle Absicherung natürlich sehr leidenschaftlich, aber leider auch sehr leichtsinnig.“ Die Fans werden es dem Feinstaub danken.