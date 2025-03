Live-Musik-Tipps im April in und um Frankfurt

Ev Machui, auch bekannt als „Frau Chanson“, stellt in ihrer monatlichen Kolumne ihre persönlichen LIVE-Perlen im Rhein-Main-Gebiet vor.

Auch im Jahr 2025 vergeht die Zeit wie im Flug - das nasskalte Wetter haben wir (hoffentlich) fast hinter uns und vielleicht können wir schon bald in Kleidchen und Flip-Flops auf der Wiese liegen und picknicken. Und abends natürlich weiter fleißig Konzerte besuchen, das geht immer, klar! Ein paar Konzertperlen habe ich für euch zusammengestellt:Im April gibt es viele schöne Konzerte im kleinen Mampf. Zwei davon möchte ich hier kurz vorstellen, da ich allerlei Jazz kenne und super finde.Am 3. April kommt The Jazz Pulse - Vladimir Mandaric und Rudolf Stenzinger. Das Duo präsentiert Jazzkompositionen mit viel Energie und Virtuosität. Getragen werden die Songs vom einzigartigen Puls des Jazz. Mitschnipsen und Mitwippen ist erlaubt und erwünscht. The Jazz PulseDas Trio Hartwig, Kolloch & Rücker - Benjamin Kolloch, Chris Rücker, Nils Hartwig spielt am nächsten Tag (4. April) im Mampf. Der Abend steht ganz im Zeichen des kammermusikalischen Cool Jazz. In dieser intimen, schlagzeuglosen Besetzung nimmt das Trio die Stücke der amerikanischen Jazztradition mit großer Spielfreude und interaktiver Kommunikation swingend unter die Lupe!Zwei Konzerte kann ich im April denen von euch empfehlen, die es etwas experimenteller und avantgardistischer mögen:Am 11. April tritt Angela Aux, vielseitige Songwriterin zwischen Pop, Anti-Folk, experimentellem Pop und Indie, im Ono2 auf. Herr Weller hat sie in unsere Stadt geholt und bisher waren alle Konzerte sehr besonders und schön. Als Support treten Cat & Mauss aus Düsseldorf auf - ein Duo, das mit seinem psychedelischen Americana-Sound, beeinflusst von Western-Soundtracks und analogen Rhythmen, für Aufsehen sorgt. Die Türen des Ono2 öffnen sich um 20.30 Uhr. DJ Weller wird davor und danach für tanzbare Musik sorgen. Angela AuxSpannend, spannend: Am 23. April öffnet das Massif E (ehemaliges E-Kino an der Hauptwache) um 21 Uhr seine Pforten für ein Konzert des von mir sehr verehrten Brezel Görings und seiner Band Psychoanalyse. Diesmal zusammen mit der Schauspielerin und Sängerin Lilith Stangenberg. Die Texte sind gewohnt abgründig und kontrovers, die Musik schwankt zwischen düsterem Alptraum und wütendem Punk. Stangenbergs Hawaiigitarre klingt zart und zerbrechlich, ihr Gesang erinnert an Nico von The Velvet Underground. Brezel GöringWer mehr Lust auf interessante Texte und spannende Stimmen hat, sollte sich folgende Termine notieren:Deutschlands bester „Songwriter“ und Entertainer aller Zeiten (so sehe ich das) ist Bernd Begemann. Der Wahlhamburger gastiert am 26. April bereits zum 3. Mal im ONO2, tolle Bühne, sicher ausverkauft, Mitsinggarantie. Mehr muss man eigentlich nicht sagen! Hingehen! Bernd BegemannEin Kontrastprogramm gibt es am 27. April im Neuen Theater Höchst, wenn die A-cappella-Gruppe Les Brünettes ihr 15-jähriges Bestehen feiert. Juliette Brousset, Stephanie Neigel, Julia Pellegrini und Lisa Herbolzheimer haben sich beim Jazzstudium kennengelernt und treten seitdem mit unterschiedlichen Programmen auf. Tolle Stimmen, tolle Arrangements, sicherlich ein tolles Event. Les BrünettesEuch allen einen schönen Frühling. Geht raus. Hört Musik. Seid glücklich.