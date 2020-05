Die Journalistin und Fernsehmoderatorin Dunja Hayali spricht am kommenden Donnerstag im Ignatz Bubis-Gemeindezentrum über ihr Buch „Haymatland. Wie wollen wir zusammenleben?“ Die Jüdische Gemeinde Frankfurt überträgt die Veranstaltung per Livestream.

Am Donnerstag, den 14. Mai, spricht Dunja Hayali mit Marc Grünbaum, Kulturdezernent und Vorstand der Jüdischen Gemeinde in Frankfurt, über ihr Buch „Haymatland. Wie wollen wir zusammenleben?“ Darin geht die Journalistin Dunja Hayali den Fragen nach, wie der Begriff „Heimat“ definiert wird, was aus Deutschland wird, wenn selbsternannte Heimatschützer diesen Begriff als Chiffre für Ausgrenzung missbrauchen und wie man dem Hass der Nationalisten begegnen und die liberale Gesellschaft erhalten kann.Hayalis Eltern kommen aus dem Irak, sie selbst wurde in Deutschland geboren. Sie habe selbst nie das Gefühl gehabt, nicht deutsch zu sein, sagt Hayali. „Erst als ich im Fernsehen auftauchte, begann man, mir meine Heimat abzusprechen. Heute frage ich mich: In welchem Deutschland möchte ich und wollen wir eigentlich leben?“Die Lesung und das Gespräch mit Marc Grünbaum wird am Donnerstag um 20 Uhr live aus dem Ignatz Bubis-Gemeindezentrum übertragen. Den Livestream finden Sie hier