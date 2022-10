In der Eissporthalle wird getanzt

Ende Oktober kommt das kanadische Eiskunst-Kollektiv Le Patin Libre in die Stadt. In der Eissporthalle wollen die Eiskunstläuferinnen und -läufer das virtuose Schwarm-Verhalten von Vögeln, auch „Murmuration“ genannt, aufs Eis bringen.

Warum versammeln wir uns? Warum driften wir wieder auseinander? Warum ist unser kollektives Verhalten so undurchschaubar? Mit diesen Fragen wollen sich 15 Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer in der Eissporthalle auseinandersetzen. Am 31. Oktober findet dort „Murmuration“ statt – ein Tanzstück von Le Patin Libre aus dem kanadischen Montreal, das im Rahmen des Tanzfestival Rhein-Main aufgeführt wird.Mit „Murmuration“ wollen die Eiskunstlaufenden des kanadischen Kollektivs das virtuose Schwarm-Verhalten, das man beispielsweise bei Vögeln in der Natur beobachten kann, aufs Eis bringen. Der Titel des Eiskunst-Stücks bezeichnet im Fachjargon von Ornithologinnen und Ornithologen riesige Schwärme von Staren, die sich drehen, wenden und in sich verändernden Wolken über den Himmel ziehen. Das Stück ist für Zuschauerinnen und Zuschauer ab zehn Jahren gedacht, Tickets gibt es online