hr-Sinfonieorchester eröffnet Rheingau Musik Festival

Am kommenden Wochenende eröffnet das hr-Sinfonieorchester das Rheingau Musik Festival 2022. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause soll das Kloster Eberbach wieder sinfonisch bespielt werden, unter anderem mit Mendelssohns „Lobgesang“.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause findet das Rheingau Musik Fesival wieder im Kloster Eberbach statt. Vom 25. Juni bis 3. September will das Festival zum 35. Mal in die Spielstätte im Rheingau einladen. An zwei Konzertabenden kommenden Samstag und Sonntag führt das hr-Sinfonieorchester Felix Mendelssohn Barholdys „Lobgesang“ zur Eröffnung des Festivals auf. Davor wird Chefdirigent Alain Altinoglu, der die beiden Konzerte am Wochenende erstmals leiten wird, die sinfonische Dichtung „Das goldene Spinnrad“ des tschechischen Komponisten Antonín Dvořák vorstellen.Zu den Künstlerinnen und Künstlern, die im Laufe des Festivals auftreten werden, zählen unter anderem Geigerin Julia Fischer, Pianist Jan Lisiecki oder auch Jazz-Schlagzeuger Wolfgang Haffner. Außerdem soll es Auftritte von Herbert Blomstedt, Anne-Sophie Mutter, Jonas Kaufmann, Avi Avital, Daniil Trifonov, Gabriela Montero und Christoph Eschenbach geben.Die beiden Konzerte am 25. Juni sowie 26. Juni beginnen jeweils um 19 Uhr. Karten können telefonisch unter 06723/602170 sowie auf der Website des Rheingau Musik Festival erworben werden. Darüber hinaus wird das Konzert am Samstag, 25. Juni, live per Video auf der Website des hr-Sinfonieorchester übertragen. Auch im Nachhinein kann das Video dort aufgerufen werden.