Ehrengastauftritte der Buchmesse werden verschoben

Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie muss der für dieses Jahr geplante Gastlandauftritt Kanadas bei der Frankfurter Buchmesse verschoben werden. Damit verschieben sich auch die drei darauffolgenden Ehrengastauftritte um jeweils ein Jahr.

Die diesjährige Frankfurter Buchmesse wird in vielerlei Hinsicht anders werden. Corona-bedingt setzen die Verantwortlichen verstärkt auf eine digitale Präsenz; auf dem Messegelände werden sich maximal 20 000 Menschen aufhalten dürfen. Mehrere große Verlage haben bereits angekündigt, gar nicht erst teilnehmen zu wollen. Immerhin, die Buchmesse soll – im Gegensatz zu den meisten anderen Messen – stattfinden. Allerdings ohne den alljährlichen Gastlandauftritt.



Wie die Veranstalter am Dienstagvormittag mitteilten, soll der für dieses Jahr geplante Ehrengastauftritt Kanadas um ein Jahr verschoben werden. Zumindest physisch, digital möchte das Gastland dennoch an der Buchmesse teilnehmen. Auch die darauffolgenden Ehrengastauftritte Spaniens, Sloweniens und Italiens verschieben sich um jeweils ein Jahr. Mit dem kanadischen Kulturministerium sei „eine starke virtuelle Präsenz von kanadischen Autor*innen und Verleger*innen“ verabredet worden.



„Wir möchten den Gastland-Komitees und den zuständigen Regierungen in Spanien, Slowenien und Italien danken, dass sie sich aus Solidarität mit Kanada bereit erklärt haben, ihre Ehrengastauftritte in Frankfurt um ein Jahr zu verschieben, damit Kanada seine Literatur und Kultur unter bestmöglichen Bedingungen auf der Frankfurter Buchmesse 2021 präsentieren kann“, teilte Jürgen Boos, Direktor der Frankfurter Buchmesse, mit. „Zugleich freuen wir uns auf die digitalen Formate, die unsere kanadischen Partner auf der Frankfurter Buchmesse 2020 vorstellen werden.“



Die diesjährige Frankfurter Buchmesse findet vom 14. bis 18. Oktober statt. Die Termine und Gastlandauftritte für die kommenden Jahre sind wie folgt geplant:



20.-24. Oktober 2021: Frankfurter Buchmesse – Ehrengast Kanada

19.-23. Oktober 2022: Frankfurter Buchmesse – Ehrengast Spanien

18.-22. Oktober 2023: Frankfurter Buchmesse – Ehrengast Slowenien

16.-20. Oktober 2024: Frankfurter Buchmesse – Ehrengast Italien