Music Sneak macht Open Air

Die Music Sneak geht an die frische Luft in der Frankfurter Jahrhunderthalle – falls das Wetter mitspielt. Welche drei Acts werden wohl dieses Mal auftreten?

Info

Music Sneak, Jahrhunderthalle, 28. Juni, Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr, Vorverkauf 18 Euro, Abendkasse 20 Euro (nur Barzahlung); weitere Informationen sind hier erhältlich.



Das JOURNAL verlost 10 x 2 Tickets für die Music Sneak energized by Süwag. Nähere Auskünfte zu den Teilnahmebedingungen erfahren Sie hier.

Bei der Music Sneak energized by Süwag treten am Freitag (28. Juni) drei Musik-Acts auf – doch wer genau das sein wird, erfahren die Gäste erst vor Ort. Inspiriert ist die Konzertreihe vom Konzept der Sneak Preview im Kino. Bei den Musikerinnen und Musikern handelt es sich jeweils um aufstrebende Künstler verschiedener Genre: von Alternative über Hip-Hop bis Techno kann alles dabei sein.Und der Veranstalter ist sich sicher: Bei der diesjährigen Juni-Ausgabe der Veranstaltungsreihe wird die Musik von morgen gespielt. Die Summer Edition findet, wenn das Wetter es zulässt, als Open-Air-Event im Atrium statt, das an den Club der Jahrhunderthalle grenzt. Durch den Konzertabend führen wird der Journalist, Moderator und U20-Hessenmeister im Poetry Slam Finn Holitzka. Präsentiert wird die Music Sneak wie bisher von der Frankfurter Süwag Energie AG.