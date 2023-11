Smoke Sauna Sisterhood: Eine erhebende Studie von Intimität

Mit „Smoke Sauna Sisterhood“ widmet die estländische Regisseurin Anna Hints ihrem Heimatland ab dem 23. November einen ungewöhnlich schönen Dokumentarfilm. Der JOURNAL-Film-Tipp im Mal Seh’n Kino im Frankfurter Nordend.