Stimme von Milli Vanilli beim Westside Summer

Beim „Westside Summer“ in Frankfurt-Griesheim wird das Biopic über Milli Vanilli „Girl You Know It’s True“ gezeigt. Auch die Stimme hinter dem gleichnamigen Welthit wird auftreten.

Skandal-Duo Milli Vanilli: eigentlicher Interpret Charles Shaw beim „Westside Summer“

Das Mainufer in Griesheim wird erneut zur Kulturmeile, wenn am Freitag (19. Juli) der „Westside Summer“ beginnt. Zur Eröffnung wird im Freiluftkino der Film „Girl You Know It’s True“ gezeigt; die Filmbiografie handelt von dem Leben und dem Wirken des Pop-Duos Milli Vanilli. Vorher tritt aber die Stimme hinter dem gleichnamigen Welthit auf: Charles Shaw.Das an sieben Wochenenden stattfindende Kulturformat „Westside Summer“ widmet sich dem unter anderem dem Motto „Storytelling“. Die Besucherinnen und Besucher erwarten Kinofilme, Lesungen und Workshops – auch für Kinder – und es geht darum, „gemeinsam Geschichte(n) zu reflektieren und “Stories” neu und anders zu erzählen“, heißt es von Veranstalterseite. Dazu kommen Konzerte und ein kulinarisches Angebot.Vor dem Eröffnungsfilm „Girl You Know It’s True“ tritt um 21.15 Uhr der US-Sänger Charles Shaw auf. Er ist der derjenige, der bei dem gleichnamigen Welthit gerappt hat und auch sonst bei dem ebenfalls gleichnamigen Album von 1989 seinen Gesang beigesteuert hat. Shaw wird den Song a cappella aufführen und zudem Einblicke in seine und Milli Vanillis Geschichte geben.Das deutsche R&B-Duo Milli Vanilli hatten in den späten 80er Jahren seinen größten Erfolg. Dieser endete jedoch abrupt im Jahr 1990 mit einem Skandal, als sich herausstellte, dass sie ihre Lieder nicht selbst gesungen hatten. Sie bewegten lediglich ihre Lippen synchron zum Playback und begleiteten die Musik tänzerisch.Weitere Informationen zum „Westside Summer“ finden Sie auf der Internetseite des Veranstalters . Dort können auch die Tickets gekauft werden.