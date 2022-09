Zehn Jahre MuseumsSalon

2012 hat die Frankfurter Museums-Gesellschaft eine Reihe mit Hauskonzerten ins Leben gerufen. Im Jubiläumsjahr sind ab dem 9. Oktober zehn Konzerte geplant. Den Start macht MuseumsSolist und Pianist Kit Armstrong.

Als der Vorsitzende der Frankfurter Museums-Gesellschaft, Burkhard Bastuck, und die Frankfurter Konzertmanagerin Catharina Bürklin vor zehn Jahren ihren damals neu gegründeten MuseumsSalon vorstellten, gab es in der Stadt kaum etwas Vergleichbares. Natürlich existierten Salonkonzerte in Frankfurt und auch Konzerte in Privatwohnungen – viele in überaus exklusiven Wohnungen –, diese folgten in aller Regel jedoch dem aus der Zeit gefallenen Geist des 19. Jahrhunderts und erforderten entsprechend die Einladung der Gastgeber. Doch das war nicht die Vorstellung der Museums-Gesellschaft: Es sollten Salonkonzerte her, zu denen jeder kommen kann. Konzerte für die Gesellschaft. Für die Stadt.Also suchten Bastuck und Bürklin – beide bestens vernetzt in der Kulturszene – private Gastgeber wie Unternehmen, die innerhalb einer Konzertreihe Räume für kleine Konzerte zur Verfügung stellen. Ein Wohnzimmer mit Flügel, eine Galerie, eine Scheune oder auch schlicht ein Büro. Obwohl die Gastgeberinnen und Gastgeber zudem noch einen Teil des Künstlerhonorars zu spenden haben, meist für einen Umtrunk nach der Veranstaltung sorgen und oftmals sogar die Musikerinnen und Musiker bei sich übernachten lassen, beteiligten sich von Anfang an derart viele Musikfreunde an der Aktion, dass der MuseumsSalon zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender des Vereins wurde.In diesem Jahr gibt es vom 9. bis 21. Oktober zehn Konzerte in Privatwohnungen, das erste übernimmt der Pianist Kit Armstrong. Es folgen unter anderem die Frankfurter Musiker Annabel Hauk, Anne-Sophie Bertrand und Sebastian Wittiber, das Amelia-Trio, das Frankfurter Akademie-Ensemble und das Trio Enti. Karten für die Konzerte gibt es ab dem 19. September ausschließlich telefonisch (069/1340400) oder über frankfurt-ticket.de . Die genauen Andressen der Gastgeber werden bei der Buchung mitgeteilt.