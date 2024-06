Schulkinder entdecken die Magie der Musik

Das Education-Projekt des Bridges Kammerorchesters in Kooperation mit der Henri-Dunant-Schule in Frankfurt-Sossenheim kommt mit der Aufführung der Stadtteil-Oper „Die Magie der Musik“ zum Abschluss.

Grundschulkinder begeben sich auf die Suche nach dem goldenen Schlüssel zur Magie der Musik

Musikalische Sozialisation und internationale Familiengeschichten im Volkshaus Sossenheim

Info

Skript und Regie: Sabine Fischmann

Konzeption und künstlerische Leitung: Samira Memarzadeh

Moderation und pädagogisch-künstlerische Leitung: Anne Rumpf

Szenische Arbeit: Theresa Krieger

Dirigat: Nicholas Kok

Künstlerische Leitung Bridges Kammerorchester: Johanna-Leonore Dahlhoff

Musikalische Pat:innen: Berivan Canbolat (Bağlama, Gesang), Vladimir Dindiryakov (Kaval), Khadim Seck (Gesang, Percussion), Nicola Vock (Kontrabass), Diana Dinu (Gesang)

Gemeinsam mit dem Frankfurter Bridges Kammerorchester erarbeiten Schülerinnen und Schüler der Henri-Dunant-Schule in Frankfurt-Sossenheim ihr eigenes Bühnenstück. Die beiden Kooperationspartner verbindet eine langjährige Zusammenarbeit, die auf einem besonderen Engagement für die musikalische Förderung von Kindern aufbaut. Mit verschiedenen Projekten transkultureller Musikvermittlung öffnet das Bridges Kammerorchester einen Raum, in dem die kulturelle Vielfalt Deutschlands entdeckt werden kann.Die Schüler und Schülerinnen haben sich Themen wie Umweltschutz und Natur , Frieden und Gemeinschaft für das Libretto ausgesucht. Die Geschichte wird so vorgestellt: „Der goldene Schlüssel zur Magie der Musik ist verschwunden. Um ihn zu finden, müssen 180 Grundschulkinder verschiedene Aufgaben bewältigen. Das geht jedoch nur, wenn sie achtsam miteinander sind, sich mit Themen wie Freundschaft und Natur beschäftigen, wenn sie ihre Träume und Wünsche wahrnehmen, verschiedene Rätsel lösen und wenn sie miteinander singen, tanzen und musizieren.“Für das Programm hat Samira Memarzadeh Lieder aus traditionellen Kontexten ausgewählt, die sowohl die diverse musikalische Sozialisation des Kammerorchesters als auch die internationalen Familiengeschichten der Kinder widerspiegeln. Alle gespielten Werke und Lieder werden von den Orchestermitgliedern selbst arrangiert. Zur Aufführung kommt „Die Magie der Musik“ am Donnerstag, 27. Juni 2024, 18.00 Uhr, sowie am Freitag, 28. Juni 2024, 10.00 Uhr im Volkshaus Sossenheim in der Siegener Straße 22.