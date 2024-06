Mit einem großen Kulturfest möchte ein breites Bündnis am 22. Juni ein Zeichen für einen zukunftsträchtigen Kulturcampus setzen.

Kulturcampus Open Air 2024: Ein Zeichen für einen zukunftsträchtigen Kulturcampus

Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Kulturcampus Open Air. Hierfür wird am 22. Juni die Bockenheimer Landstraße zwischen Senckenberg-Anlage und Gräfstraße einen Tag lang vom Autoverkehr befreit und für Livemusik, Spaß und Kultur geöffnet.Auf der Bühne Nord an der Bockenheimer Warte gibt es neben Deutsch-Rap von Og Lu und Mufasa069 noch die elektronische Tanzkapelle Aksi. Auf der Bühne Süd vor dem KoZ treten D.I.N.S mit Alternative Rocksongs, Celia May mit Indie Pop, die Toyboys mit Garage Punk Queer, Friendly Fire mit Ska und Kai & Funky von den legendären Ton Steine Scherben auf.„Mit einem großen Kulturfest möchten wir – ein breites Bündnis aus soziokulturellen Initiativen, Kulturschaffenden und Frankfurter Studierenden und Wissenschaftlern – auch 2024 ein Zeichen für einen zukunftsträchtigen Kulturcampus setzen. Das Kulturcampus Open Air zeigt einen Tag lang die Vision einer öffentlichen Versammlungs- und Veranstaltungsfläche, die zugleich zu einem Reallabor für nachhaltige Stadtentwicklung werden könnte“, heißt es von Seiten der Veranstalter.