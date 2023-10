Jazz Connect RheinMain – so lautet der Titel einer Konzertreihe, die seit Herbst 2022 in loser Folge an Orten der Region stattfindet, kuratiert und organisiert von Jazzschaffenden aus dem Rhein-Main-Gebiet, diesmal vom Forum Improvisierter Musik.

Mit von der Partie: John Schröder und Burkhard Kunkel

Auch in diesem Herbst gibt es wieder die Konzertreihe „Jazz connects RheinMain“ mit drei Konzertprogrammen in thematischer und zeitlicher Nähe zueinander und mit regionalen wie nationalen Interpreten. Für die Termine vom 21. bis 23. Oktober zeichnet diesmal das Frankfurter Forum Improvisierter Musik (f.i.m.) verantwortlich.An allen drei Abenden ist John Schröder, der E-Gitarre und Schlagzeug spielt, mit von der Partie. In Frankfurt nach ersten Auftritten 1978 einst von der Presse als „Gitarren-Wunderkind“ gefeiert, ist er seit dem Umzug nach Berlin 1997 einer der umtriebigsten Jazzmusiker , der auch am Schlagzeug seine Meriten hat. Ihm zur Seite steht ein weiterer Multiinstrumentalist, Burkard Kunkel.Der im Spessart aufgewachsene Wahl-Hanauer spielt Bassklarinette und Bassetthorn und überrascht zudem mit der Zither im Jazzkontext. Am Samstag, 21. Oktober im Eichborn K gesellen sich Christian Ramond (Bass) und Bob Degen (Piano) dazu, am Sonntag, 22. Oktober, im Kulturtreff Die Scheune in Gerissenheit spielt Oliver Portals den Bass und am Montag, 23.Oktober, im Stadtmuseum Hofheim ergänzen Oliver Portals (Bass) und Sebastian Sternal (Piano) Schröder und Kunkel zum Quartett. Alle weiteren Infos finden Sie hier