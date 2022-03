Neues aus der Naxoshalle

Nach rund vier Monaten Pause gewährt das naxos.Kino erneut Einlass. Dienstagabends um 19.30 Uhr gibt es in der Naxoshalle wieder Filme ehrenamtlicher Kinomacherinnen und –macher auf die Augen. Die erste Vorstellung ist am Dienstag.

Unweit des Frankfurter Zoos, in der Waldschmidtstraße 19, gibt es jeden Dienstag um 19.30 Uhr Dokumentarfilme zu sehen. Im Anschluss an jede Vorstellung folgt ein ausführliches Filmgespräch mit den Regisseurinnen und Regisseuren sowie Fachleuten zum Filmthema. Auch die Besucherinnen und Besucher dürfen sich am Gespräch beteiligen.Startschuss gibt am 8. März um 19.30 Uhr die Dokumentation „Die Unbeugsamen“ von Torsten Körner. Am 15. März folgt die Vorstellung des Films „DANCE FIGHT LOVE DIE – unterwegs mit Mikis Theodorakis“ von Asteris Kutalas. Eine Woche später, am 22. März, wird „Die Wohnung“ von Arnon Goldfinger präsentiert. Der Film „Monobloc“ von Hauke Wendler beendet am 29. März das Programm für diesen Monat.Im naxos.Kino gilt bei mehr als zehn Teilnehmenden die 3G-Regel sowie Maskenpflicht auch während der Vorstellung. Eine Reservierung ist nicht nötig, allerdings können Tickets nur vor Ort gekauft werden. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen gibt es auf der Website des naxos.Kinos