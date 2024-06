DFF macht Open-Air-Kino in der Fan Zone

Deutschland steht im Achtelfinale der Fußball-EM. Das DFF in Frankfurt hat ein Programm für die spielfreien Tage erstellt – und zeigt es in der Fan Zone.

Donnerstag (27. Juni)



Große Leinwand am Untermainkai/Friedensbrücke



Lotus Sports Club um 18 Uhr

Trautmann um 20 Uhr



Leinwand am Mainkai, nahe Leohardskirche



Libero um 20 Uhr



Freitag (28. Juni)



Große Leinwand am Untermainkai/Friedensbrücke



Zu weit weg um 18 Uhr

Das Wunder von Bern um 20 Uhr



Leinwand am Mainkai, nahe Leonhardskirche



On Screen um 18 Uhr



Alles Wissenswerte über das kulturelle Rahmenprogramm ist hier zu lesen. Mehr Informationen zum Kurzfilmprogramm „On Screen“ lassen sich hier erfahren.

Das Public Viewing in der Fan Zone am Mainufer muss nicht nur dem Fußball vorbehalten sein. An den beiden spielfreien Tagen vor dem Achtelfinalspiel der Nationalelf am Samstag (29. Juni) zeigt das Deutsche Filminstitut und Filmmuseum Frankfurt (DFF) dort ein Open-Air-Kino – mit Filmen, die thematisch dennoch mit dem runden Ball und dem eckigen Tor zu tun haben.Am Donnerstag (27. Juni) und Freitag (28. Juni) laufen am Abend jeweils drei Filme, um das Warten auf das nächste Spiel von Deutschland zu verkürzen. Mit dabei sind Fußballfilm-Klassiker wie der Kinofilm „Das Wunder von Bern“ und das frühe Beckenbauer-Porträt „Libero“ von 1973. Ein internationaler Film im Programm ist die Dokumentation „Lotus Sports Club“ von 2022 über das erste queere Fußballteam Kambodschas. Zudem wird das Kurzfilm-Programm „On Screen“ ausgestrahlt, das acht Spiel-, Dokumentar- und Animationsfilme beinhaltet.Die Kuration des gesamten Filmprogrammes hat das DFF übernommen. Dank regelmäßiger Kontakte mit der Tourismus und Congress GmbH können die Leinwände auch für Filmaufführungen genutzt werden, heißt es vom DFF.