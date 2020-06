Vielfältige Kompetenzen

Die Akademie für interdisziplinäre Prozesse, kurz afip!, feiert am 4. Juli ihr 3292 Tage-Jubiläum mitten in Offenbach im und vor dem Lokal. Dazu veranstaltet sie ein „Happening", bei dem auch Oberbürgermeister Peter Feldmann per Video zugeschaltet wird.

Ein altes Schlecker-Ladenlokal mitten in Offenbach wurde im Juli 2011 kurzerhand zur Akademie für interdisziplinäre Prozesse (afip!) erklärt. Seitdem werden die 600 Quadratmeter in der Ludwigstraße 112a mit Formaten wie Konzerte, Workshops, Film, Ausstellungen und Guerilla-Aktionen bespielt. „Wir bereichern unser Umfeld, insbesondere die Stadt Offenbach auf eigene Faust in vielfältige und interdisziplinäre Art“, kommentieren die Macher selbstbewusst ihr Tun. Ihr Credo: Hier treffen sich engagierte Menschen, erforschen und diskutieren die Strömungen unserer Zeit. Die Akademie setzt dabei auf ein Zusammenspiel vielfältigster Kompetenzen, Interessen und Medien. Sie versteht sich als Netzwerk-Pool für Kreative aller Genre in der Rhein-Main-Region.



Neun Jahre gibt es diesen besonderen Ort nun schon. Gefeiert wird der Geburtstag unter dem Motto „3292 Tage afip! – Menschen, Tiere, Sensationen“ am 4. Juli. „Das Happening findet auf dem Goetheplatz, in der afip oben und im Keller statt. Der Oberbürgermeister wird per Video zu sehen sein“, erläutert afip!-Gründer Lutz Jahnke. „Es wird auf Abstand geachtet, alles ist markiert, es gibt mehrere Führungen und Sitzplätze nur draußen.“ Auch beim „Parkside im Hof-Festival“ ist die Akademie eine von fünf Kultur-Institutionen, die das Programm mit vier Mal Jazz jenseits des Mainstreams bereichern – mit Jahnke am Schlagzeug, „um mein Beutelchen selbst etwas aufzufüllen, da ich bisher keine Corona-Hilfe bekommen habe.“