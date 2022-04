Maskenpflicht in städtischen Museen bleibt

Ab Samstag entfällt ein Großteil der Corona-Regelungen, darunter auch die Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden. In den städtischen Museen müssen aber weiterhin Masken getragen werden.

Ab Samstag, 2. April, gelten neue Corona-Regeln in Hessen. Unter anderem entfällt die Maskenpflicht in vielen Bereichen wie Gastronomie, Einzelhandel und Kulturinstitutionen. Die Städtischen Museen in Frankfurt wollen aber weiterhin an der Maskenpflicht festhalten. Ziel sei es, einen Besuch „so risikoarm wie möglich“ zu gestalten, teilte die Stadt am Freitag mit. Darüber hinaus sei auf Abstände zu achten.



Dementsprechend gilt die Maskenpflicht weiterhin im Archäologischen Museum, im Caricatura Museum, im Deutschen Architekturmuseum (DAM), im Historischen Museum sowie Jungen Museum, im Ikonen Museum, im Institut für Stadtgeschichte, im Jüdischen Museum und Museum Judengasse, im Museum Angewandte Kunst, im Museum MMK für Moderne Kunst samt Zollamt und Tower, im Porzellan Museum und im Weltkulturen Museum. Auch vonseiten des Senckenberg Museums heißt es, man werde bis zum Ende der hessischen Osterferien ( 24. April) an der Maskenpflicht festhalten.