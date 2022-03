Kunst-Benefizauktion für die Ukraine

Für die Ukraine-Hilfe von medico international veranstaltet das Atelierfrankfurt mit dem Auktionshaus Christie‘s kommenden Mittwoch eine Benefizauktion. Dabei werden selbsteingereichte Werke von professionellen Künstlern versteigert.

Gemeinsam mit dem internationalen Auktionshaus Christie‘s lädt das Atelierfrankfurt (AF) am 23. März um 19 Uhr zu einer Kunst-Benefizauktion ein, um ein Zeichen gegen den Krieg in der Urkaine zu setzen. Unter der Schirmherrschaft von Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) werden in der Schwedlerstraße Arbeiten von professionellen Künstlerinnen und Künstlern versteigert, die ihre Werke zuvor selbst einreichen konnten. Es stehe ihnen frei, ob sie den Ertrag vollständig spenden oder die Hälfte des Startpreises behalten, so das AF. Gesammelt wird für die Ukraine-Hilfe der seit 50 Jahren tätigen Hilfs- und Menschenrechtsorganisation medico international.Insgesamt sollen laut AF etwa 25 Werke am Abend des 23. März vor Ort, und nochmal 40 in einer Online-Silent-Auction versteigert werden. Diese startet am Donnerstag, den 17. März um 12 Uhr und endet am Mittwoch, den 23. März um 23.59 Uhr. Die zu versteigernden Arbeiten können ab dem 17. März online eingesehen werden. Bietende können sich am Auktionsabend vor Ort oder online registrieren. Das AF bittet um vorherige Anmeldung per E-Mail an kontakt@atelierfrankfurt.de.