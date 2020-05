Friedberger Platz wird gesperrt

In den vergangenen Wochen haben sich trotz der geltenden Sicherheits- und Abstandsregeln weiterhin zahlreiche Menschen rund um den Friedberger Platz versammelt. Aus diesem Grund wird der Platz am Freitag, den 22. Mai gesperrt.

Rund um den Friedberger Platz versammeln sich freitags regelmäßig zahlreiche Menschen, um gemeinsam den Beginn des Wochenendes zu feiern – und das auch während der Corona-Krise. Dabei kam es vermehrt zu Regelverstößen gegen die aktuellen Schutzmaßnahmen. Aus diesem Grund wird der Platz samt angrenzenden Mauern am Freitag, den 22. Mai gesperrt. Das teilte Sicherheitsdezernent Markus Frank (CDU) am Mittwoch mit. Der Wochenmarkt darf jedoch weiterhin stattfinden.



An den vergangenen Wochenenden habe sich gezeigt, dass das Verhalten vieler Besucherinnen und Besucher nicht dazu geeignet sei, den Vorgaben des Infektionsschutzes gerecht zu werden, so Frank. Trotz Hinweisen und Verwarnungen der Stadtpolizei sei es zu Regelverstößen des Kontaktverbots gekommen.



Eine ähnliche Situation habe sich auch auf den benachbarten Plätzen, dem Matthias-Beltz-Platz und dem Luisenplatz, ereignet. Aus diesem Grund könnten auch hier entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden, wenn es die Situation erfordere, erklärte Frank. Er appellierte an die Bürgerinnen und Bürger, die Kontaktbeschränkungen auch bei schönem Wetter zu achten und die Infektionsgefahr, die von solchen Treffen ausgehe, nicht zu unterschätzen.