Hakenkreuz an OB Feldmanns Haustür geritzt

Unbekannte haben ein Hakenkreuz an die Haustür von Oberbürgermeister Peter Feldmann geritzt. Das Stadtoberhaupt hat daraufhin Anzeige erstattet. Den Täter vermutet er aus den Reihen der Querdenker.

Laut Mitteilung der Stadt Frankfurt haben Unbekannte ein Hakenkreuz an die Haustür des Frankfurter Oberbürgermeisters geritzt. „Bei diesem Vorfall geht es um mehr als Sachbeschädigung“, so Peter Feldmann (SPD). Er habe nun Anzeige gegen Unbekannt erstattet. „Das Hakenkreuz steht für nationalsozialistischen Staatsterrorismus, für Rassenwahn und Massenmord. Ausgerechnet mich in die Nähe dieser Ideologie zu rücken, ist zutiefst beleidigend. Das hat mit politischer Auseinandersetzung nichts mehr zu tun.“



Das Stadtoberhaupt vermutet die Täter aus den Reihen der Querdenken-Bewegung. Es habe schon Aufrufe zu sogenannten Spaziergängen bei ihm zum Jahreswechsel an den Weihnachtsfeiertagen gegeben. „Es sollten Demonstrationen vor meinem Haus stattfinden. Auch darüber war ich in engem Kontakt mit der Polizei. Das empfehle ich auch jedem, dem ähnliches passiert“, so Feldmann. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen.