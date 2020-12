In Hessen wird geimpft

Am Sonntag wurde bundesweit mit den Schutzimpfungen gegen das Coronavirus begonnen. Auch Hessen erhielt zunächst 10 000 Dosen, die in Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie in den sieben Covid-19-Schwerpunkt-Krankenhäusern ausgegeben werden sollen.

Am Sonntag ging es los: Bundesweit haben die Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Nachdem am Samstag bereits ein Landkreis in Sachsen-Anhalt vorgeprescht war und eine 101-jährige Seniorin in einem Pflegeheim die erste Impfung erhalten hatte, begann am Sonntag offiziell die „größte Impfaktion in der Geschichte unseres Landes“, wie es Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) und Gesundheitsminister Kai Klose (Bündnis 90/Die Grünen) formulierten.Das Corona-Kabinett der Landesregierung hatte vor einer Woche darüber entschieden, wie der Impfstart in Hessen erfolgen sollte. Die zunächst 10 000 an Hessen gelieferten Impfdosen sollen entsprechend der Empfehlungen der Bundesregierung und der Ständigen Impfkommission (STIKO) ausgegeben werden. Entsprechend begannen die gestrigen Schutzimpfungen zunächst in Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie in den sieben Covid-19-Schwerpunkt-Krankenhäusern, zu denen auch das Frankfurter Universitätsklinikum zählt.Das Universitätsklinikum hat in einer ersten Lieferung 185 Impfdosen erhalten, mit denen laut Klinikleitung zunächst das Personal versorgt werden soll, das besonders intensiv mit an Covid-19 erkrankten Patient:innen zu tun hat. Dazu zählen insbesondere die Mitarbeitenden der Covid-19-Intensivstation sowie der Normalstation; dort seien seit Beginn der Pandemie insgesamt 500 Corona-Patient:innen behandelt worden, heißt es in einer Mitteilung des Klinikums. Aber auch die Mitarbeitenden der zentralen Notaufnahme gehören zu den ersten, die in Frankfurt geimpft werden; sie behandelten häufig Covid-19-Patient:innen, deren Infektionsstatus noch unklar sei.Aufgrund der erforderlichen Zweitimpfungen wurde zunächst nur die Hälfte des Impfstoffs an die Landkreise und kreisfreien Städte verteilt. Die übrigen 5000 Dosen werden „sicher zwischengelagert, um in jedem Fall die wichtige Zweitimpfung sicherstellen zu können“, so das hessische Innenministerium.Die Landesregierung geht davon aus, dass noch in diesem Jahr etwa 100 000 weitere Impfdosen in Hessen eintreffen werden. Diese sollen zunächst weiterhin dafür verwendet werden, Personengruppen mit der höchsten Prioritätsstufe zu impfen. Dazu zählen unter anderem Menschen ab dem 80. Lebensjahr, Bewohner:innen und Mitarbeitende in Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie Personen, die in medizinischen Einrichtungen mit sehr hohem Infektionsrisiko arbeiten. Erst, wenn Impfstoffe in ausreichendem Maß vorhanden und ein Großteil in Alten-, Pflegeheimen und Krankenhäusern geimpft werden konnte, sollen in der nächsten Phase sechs zentrale Impfstellen in Hessen öffnen, teilte Innenminister Beuth mit.Schrittweise sollen anschließend auch die übrigen 22 hessischen Impfzentren hochgefahren werden, die zum jetzigen Zeitpunkt bereits voll einsatzbereit sind. „Wenn alle 28 Impfzentren unter Volllast betrieben werden, können täglich etwa 30 000 Corona-Schutzimpfungen in Hessen erfolgen“, so Beuth. „Dieses Ziel ist perspektivisch erst erreichbar, sobald ein Zufluss entsprechender Mengen an Vakzinen stetig und planbar sichergestellt ist.“Das Robert-Koch-Institut (RKI) vermeldete am Montag bundesweit 10 976 Neuinfektionen. Das entspricht einer Sieben-Tage-Inzidenz von 157,8; die Bundesregierung hofft durch die aktuell geltenden Lockdown-Maßnahmen in den kommenden Wochen einen Wert von 50 zu erreichen. Inzwischen hat Deutschland außerdem über 30 000 Corona-Tote zu betrauern. In Hessen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit bei 152,4; insgesamt sind 131 804 Hess:innen an Covid-19 erkrankt, 2511 Menschen starben.