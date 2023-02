Nach Mord: Polizei fahndet nach Täter

Mitte Dezember wurde im Frankfurter Stadtteil Rödelheim ein 56-jähriger Mann auf offener Straße erschossen. Die Polizei fahndet weiterhin nach einem oder mehreren Tätern und hat nun eine Belohnung ausgesetzt.

Am Abend des 12. Dezember kam es im Frankfurter Stadtteil Rödelheim zu einem Großeinsatz, nachdem ein 56-jähriger Mann auf offener Straße durch mehrere Schüsse getötet wurde. Die Frankfurter Kriminalpolizei fahndet weiterhin nach dem Täter oder den Tätern und wendet sich nun auch an die Öffentlichkeit.Die Tat ereignete sich laut Behörde gegen 20:10 Uhr auf dem Gehweg der Schmittener Straße auf Höhe der Hausnummer 2. Das Opfer, Dario Klecina, starb noch vor Ort. In einer öffentlichen Fahndung bittet die Kriminalpolizei um Hinweise zum Opfer und zum Tatgeschehen und fragt auch, wer Klecina oder dessen Auto, einen weißen Nissan XTrail mit dem Kennzeichen F-FM548, an diesem Tag gesehen habe.Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle und insbesondere das Polizeipräsidium Frankfurt am Main (Kommissariat 11) unter der Rufnummer 069/ 755 – 51199 entgegen. Für Hinweise, die zur Ermittlung des beziehungsweise der Täter führen, wird eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt.