Buchhandlung Happy eröffnet in der Glauburgstraße

Wo früher die Traditions-Buchhandlung Tatzelwurm ihre Räumlichkeiten hatte, ist jetzt die Buchhandlung Happy. Der neue Name wird begleitet von einem neuen Konzept und der neuen Inhaberin Nana Agic-Kunisch.

Aus der ehemaligen Traditions-Buchhandlung Tatzelwurm, die es seit 1970 gibt, ist jetzt die Buchhandlung Happy geworden. Nicht nur der Name hat sich verändert, sondern auch die Geschäftsführung: Nana Agic-Kunisch hat die Räumlichkeiten in der Glauburgstraße im Nordend übernommen. Die Inhaberin der Buchhandlung Happy hat eine tiefe Verbundenheit zu dem Ladengeschäft, die bis in ihre Kindertage reicht: „Ich bin als Kind schon mit meiner Mama zusammen im Tatzelwurm Bücher kaufen gewesen. Als ich dann selbst Mutter wurde, bin ich dann mit meiner Tochter immer hierher gekommen“, erzählt Agic-Kunisch. „Ich war den Büchern immer leidenschaftlich verfallen und das hat sich bis heute nicht geändert.“ Zu dem Inhaber des Tatzelwurms Thomas Pauly habe die Frankfurterin immer einen guten Draht gehabt und so habe dieser ihr die Ladenfläche angeboten, nachdem Pauly sich pandemiebedingt aus dem Buchhandel zurückziehen wollte.Der Name „Happy“ ist inspiriert von einer Ausstellung, die Nana Agic-Kunisch 2016 im Museum Angewandte Kunst besucht hat. „Das war eine Ausstellung des Künstlers Stefan Sagmeister, die den Titel „The Happy Show“ trug. Die hat mich wirklich nachhaltig berührt und wichtige Entscheidungen, die ich danach getroffen habe beeinflusst“, erzählt die Buchhändlerin. „Die Ausstellung hat auch dazu beigetragen, dass ich mich getraut habe diesen Schritt zu gehen und die Buchhandlung zu eröffnen“, so Agic-Kunisch. Es sei vor allem der Wunsch, etwas zu bewegen, der die Frankfurterin glücklich macht: „Ich mache das nicht, um Millionärin zu werden, sondern aus Überzeugung. Ich möchte die Menschen zum Lesen bewegen. Als Buchhandlung hat man eine Verantwortung und dieser möchte ich nachkommen, vor allem in dieser hochpolitischen Zeit.“Anfang des Jahres hat Nana Agic-Kunisch die Ladenfläche übernommen und zweieinhalb Monate lang den gesamten Raum umgestaltet. „Wir haben die Wände neugestaltet, den alten PVC-Boden durch Holzboden ersetzt, wir haben die Türen und Fensterrahmen und das gesamte Möbelsystem erneuert, eine Küche und die Theke eingebaut, teilweise auch Strom neu verkabelt und -verlegt“, erzählt die Buchhändlerin. Nun strahlt der Laden in hellen Tönen, pastellfarbenen Wänden und mit Altbau-Charme durch die hölzernen Böden. Die Regale, in denen sich die Bücher reihen, reichen nicht bis an die Decke und lassen den Raum dadurch größer und weitläufiger erscheinen.Konzeptionell liege der Fokus in der Buchhandlung auf Kinder- und Jugendliteratur, jedoch werde auch Erwachsenenliteratur und verstärkt Frauenliteratur angeboten. Auch Spielwaren bietet Agic-Kunisch an, so wie es schon im Tatzelwurm der Fall war. Der Unterschied liegt jedoch darin, dass im Happy nur nachhaltige Spielwaren verkauft werden sollen. „Der nachhaltige Gedanke ist hier sehr stark verankert. Mir ist es wichtig zu wissen, dass die Ware, die ich hier anbiete unter menschenwürdigen Bedingungen hergestellt wird“, betont die Inhaberin. Neben Büchern, Spielwaren, Geschenkartikeln und Bastelbedarf, bietet Nana Agic-Kunisch auch Kaffee und Kuchen in ihrem Ladengeschäft an.Am Samstag, dem 19. März von 10 bis 16 Uhr, soll die offizielle Eröffnung gefeiert werden. Anlässlich dazu soll es Speis und Trank geben, eine Bastelecke sowie Kinderschminken, aber auch Musik und andere Überraschungen für Kinder und Erwachsene.