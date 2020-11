Unterstützung durch Bundespolizei ab Freitag

Zwölf Bundespolizist:innen unterstützen laut Oberbürgermeister Peter Feldmann ab Freitag die Stadt-und Landespolizei bei der Kontrolle der Corona-Verordnung. Bereits Ende Oktober hatte die Stadt Hilfe von der Bundespolizei angefordert.

Stadt-und Landespolizei erhalten ab Freitag Unterstützung von der Bundespolizei. Das hat Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) am Mittwoch mitgeteilt. Zwölf Beamte sollen dann bei den Kontrollen der Corona-Regeln helfen. „Regelmäßige Kontrollen sind Teil unserer Corona-Strategie. Anders kriegen wir die Uneinsichtigen nicht zum Umdenken bewegt“, sagte Feldmann am Mittwoch. Mit Blick auf die stark gestiegenen Zahlen und die Angriffe auf Polizeikräfte am ersten Novemberwochenende sei eine weitere Unterstützung durch weitere Kräfte von Landes- und Bundespolizei unabdingbar.



Bereits Ende Oktober hatten Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU) und Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Bündnis 90/Die Grünen) Unterstützung angefordert, um die Einhaltung der Corona-Regeln konsequent kontrollieren zu können. Die Stadtpolizei stoße derzeit an ihre personellen Grenzen. Nach den Angriffen auf Polizeikräfte auf der Zeil hatte OB Feldmann abermals an das Land appelliert, die Bundespolizei zur Unterstützung während der anhaltenden Corona-Krise nach Frankfurt zu schicken.