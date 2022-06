Mode in der ganzen Stadt

Am Montag startet die Frankfurt Fashion Week – erstmals unter Federführung der Wirtschaftsförderung. Mehr als hundert Veranstaltungen sollen die Modewoche dabei auch im Stadtgebiet erlebbar machen.

„Die Bilder, die am Eisernen Steg und auf dem Börsenparkett entstehen, sind meine Highlights“, sagt Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst (FDP) mit Blick auf die Fashion Week, die die Mode vom 20. bis zum 26. Juni in die gesamte Stadt bringen soll. Dass die Modewoche stattfindet, sei vor allem der Frankfurter Modebranche und dem großen Teamgeist zu verdanken, erklärten Wüst und der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung, Oliver Schwebel, als sie am Dienstag das Programm vorstellten. Denn nach dem Weggang der Premium Group hat erstmals die Wirtschaftsförderung die Organisation der Fashion Week übernommen. Mehr als 100 Veranstaltungen sind bereits ab dem kommenden Sonntag geplant – von Runways über Workshops und Führungen bis zu Ausstellungen.Eröffnet wird die Frankfurt Fashion Week am Sonntagabend durch den Frankfurter Designer René Storck, der den großen Handelssaal der Börse zum Laufsteg macht. Später am Abend verlegt Designer Samuel Gärtner den Runway dann mitten in die Stadt, auf den Eisernen Steg. Im März hatte er seine Designs bereits im Palmengarten präsentiert, die neue Kollektion sei nun aber ganz anders – „sehr bunt und sehr verrückt“, so Gärtner. „Mit dem Runway auf dem Eisernen Steg möchte ich die Kulisse von Frankfurt nutzen und im Sonnenuntergang meine Mode zeigen.“„Brutal schwer” sei der Wiederaufbau der Frankfurt Fashion Week gewesen, sagte Oliver Schwebel mit Blick auf die vergangenen Monate. Letztlich sei der Impuls aber auch von den Modeschaffenden in und um Frankfurt gekommen: „Frankfurt kann Fashion und will die Fashion Week“, hieß die Devise. Vergleiche mit Berlin, Mailand oder Paris spart man sich. „Wir wollen unsere eigene Fashion Week machen“, so Stephanie Wüst. „Wir können Frankfurt mit den lokalen Playern groß machen.“ International und divers – das zeichne Frankfurt aus und das waren auch die Attribute, die Akteure wie Gärtner, Designerin Anja Gockel und Sevinc Yerli immer wieder betonten.Letztere organisiert auch zu dieser Fashion Week wieder die Frankfurt Fashion Lounge. Insgesamt 26 Events, darunter 16 Runways sind dabei geplant. Mehr als 50 Designerinnen und Designer, größtenteils Newcomer aus der Zusammenarbeit mit der Frankfurter Schule für Mode und Bekleidung und der Maßschneider-Innung können an verschiedenen Orten ihre Stücke präsentieren. Eine zentrale Rolle spielt dabei das Karmeliterkloster, in dem nicht nur Fashionshows stattfinden, sondern auch ein Showroom mit Verkauf seinen Platz findet.Parallel zu den zahlreichen Events unter dem Dach der Fashion Week finden auf dem Messegelände die drei großen Modemessen Techtextil, Texprocess und Heimtextil statt. Auf dem Union Gelände legt das Neonyt Lab den Fokus auf eines der zentralen Themen der Fashion Week, die Nachhaltigkeit. Die Skateweek bringt zahlreiche kostenfreie Events ins Stadtgebiet. Das will auch „Into Design“, das „Publikumsformat der Fashion Week“, wie Veranstalter Loimi Brautmann es nennt. In rund 30 Führungen können Interessierte unter anderem Designerinnen und Designer in der Stadt, beispielsweise im Bahnhofsviertel, kennenlernen. Die Touren führen zu den Orten der Fashion Week und bieten dabei neben dem Einblick in Ateliers auch die Möglichkeit, hinter die Kulissen einer Runway-Show zu schauen.