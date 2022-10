Frankfurt soll Hannelore-Elsner-Platz bekommen

Der Platz an der Bockenheimer Warte soll künftig Hannelore-Elsner-Platz heißen. Der Ortsbeirat 2 will den Platz im kommenden Jahr nach der 2019 verstorbenen Schauspielerin, die lange in Frankfurt lebte und arbeitete, benennen.

Fast 30 Jahre lang lebte sie in Frankfurt, nun soll nach der 2019 verstorbenen Schauspielerin Hannelore Elsner ein Platz benannt werden. Dafür hat sich am Montagabend der Ortsbeirat 2 ausgesprochen und einen entsprechenden Antrag von CDU, SPD und Linke beschlossen. So soll der Platz an der Bockenheimer Warte künftig Hannelore-Elsner-Platz heißen.



„Ich habe schon kurz nach dem Tod von Hannelore Elsner über eine Straßenbenennung nachgedacht“, erklärt die CDU-Fraktionsvorsitzende im Ortsbeirat 2, Suzanne Turré auf Nachfrage. Die Statuten der Stadt Frankfurt schrieben aber vor, dass eine Benennung frühestens drei Jahre nach dem Tod vorgenommen werden könne. Im Sommer habe Turré dann Elsners Sohn, Dominik Elstner, angeschrieben, der sofort begeistert von der Idee gewesen sei. „Ich bin stolz, glücklich und gerührt, dass meiner geliebten Mama diese Ehre zuteilwird“, schrieb Elstner nun auf seinem Instagram-Account.



Als Schauspielerin lebte Hannelore Elsner nicht nur lange in Frankfurt, sondern arbeitete auch häufig in der Stadt. So trat sie auf mehreren Frankfurter Theaterbühnen, unter anderem dem Bockenheimer Depot, auf und stand auch immer wieder in der Stadt vor der Kamera. Als Kommissarin Lea Sommer war sie zwölf Jahre lang in der in Frankfurt spielenden Fernsehserie „Die Kommissarin“ und später im Hamburger Tatort zu sehen. Auch eine ihrer letzten Rollen, im Tatort „Die Guten und die Bösen“, spielte in Frankfurt. Neben Fernsehproduktionen stand Hannelore Elsner auch in zahlreichen Kinofilmen vor der Kamera. Im Laufe ihrer Karriere wurde sie unter anderem mit der Goldenen Kamera, dem Deutschen Filmpreis, dem Bambi und dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.



Im Frühjahr oder Sommer kommenden Jahres soll die Benennung erfolgen. Die Idee für den Platz an der Bockenheimer Warte sei vom Linken-Fraktionsvorsitzenden im Ortsbeirat 2, Hans-Jürgen Hammelmann, gekommen und mit Blick auf den geplanten Kulturcampus „großartig“, so Suzanne Turré. „Der Neubau der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst wird direkt an den Platz grenzen“, so Turré. Zur Benennung im kommenden Jahr soll es auch eine Feier geben. Gemeinsam mit Elsners Sohn befinde man sich dafür aktuell in der Ideenfindung.