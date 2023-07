Warten auf Wasserstoffzüge - nicht nur wegen zahlreicher Zugausfälle

Nicht nur die hügelige Lanschaft macht einem im Taunus das Reisen schwer, sondern auch zahlreiche Zugausfälle. Wer auf Erleichterung durch die neuen Wasserstoffzüge gesetzt hatte, tat dies bislang vergeblich.