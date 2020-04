Condor erhält Staatshilfe in Millionenhöhe

Der kriselnde Ferienflieger Condor erhält erneut Hilfe vom Staat. Die EU-Kommission hat das Rettungspaket von Bund und Land Hessen genehmigt. Die Airline erhält einen Kredit in Höhe von über einer halben Million Euro.

Der Ferienflieger Condor ist durch die Corona-Pandemie in akute Finanznot geraten. Nun erhält die Airline erneut Hilfe vom Staat: Die EU-Kommission erteilte in einem Schnellverfahren am Sonntag die Genehmigung für ein Kreditprogramm der Bundesregierung in Höhe von 550 Millionen Euro.„Der Bund und das Land Hessen unterstützen die Condor in dieser schwierigen Zeit weiter. Das Unternehmen war in normalen Zeiten operativ gesund und profitabel und hat eine gute Zukunftsperspektive. Wir haben uns auf einen KfW-Kredit mit einem Gesamtvolumen von 550 Millionen Euro verständigt“, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Mit dem Hilfspaket solle eine neue Betriebsmittellinie bereitgestellt werden, um die Folgen der Corona-Krise abzufedern.Die Airline mit Sitz in Frankfurt erhält damit nicht zum ersten Mal staatliche Hilfe. Durch die Pleite des britischen Mutterkonzerns Thomas Cook ging das Unternehmen bereits im September ein Schutzschirmverfahren ein. Condor erhielt einen Überbrückungskredit von Bund und dem Land Hessen in Höhe von 380 Millionen Euro. Zuletzt hatte sich die polnische Fluggesellschaft Lot aufgrund der Corona-Krise aus der geplanten Übernahme zurückgezogen . Dieser KfW-Kredit wird laut Condor durch das neue Rettungspaket vollständig abgelöst. Dem Unternehmen zufolge sind dafür 256 Millionen Euro aufzuwenden.„Wir sind der Bundesregierung und der Hessischen Landesregierung sehr dankbar für ihre Unterstützung“, so Ralf Teckentrup, CEO von Condor. „Auch wenn die kommende Zeit, vor allem als Fluggesellschaft, eine Herausforderung wird, sind wir zuversichtlich, dass wir durch den Einsatz, das Engagement und die Leidenschaft eines jeden Einzelnen das in uns gesetzte Vertrauen weiterhin erfüllen werden.“